فنون ومشاهير

بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً عن 95 عاماً

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:05
تُوفِيَ الممثل الهوليوودي لي ويفر، المعروف بأدواره في أفلام "Donnie Darko" و"O Brother"و "Where Art Thou"، عن عمر ناهز 95 عاما،
وقالت عائلته في بيان: "لقد نسج لي الفرح والعمق والتمثيل في كل دور لعبه وكل ما فعله". (ارم نيوز)
 
 
 
ارم نيوز

هوليوود

لي ويفر

