24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
8
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
كان في المستشفى... ما حقيقة إدخال هذا الفنان الشهير إلى العناية المركّزة؟
Lebanon 24
03-11-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت شائعات عن دخول الفنان
حمدي الوزير
العناية المركزة.
Advertisement
وفي أوّل تعليق له، نفى الوزير في تصريحات صحافيّة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا.
وأكّد أنّه يتمتع بصحة جيّدة، وقال: "أنا بخير تماماً، ولم أدخل العناية المركزة كما يُشاع، بدليل أنني أتكلم الآن وأردّ على الهاتف. كل ما في الأمر أنني أجري فحوصات دورية كل ثلاثة أشهر للاطمئنان على صحتي".
مواضيع ذات صلة
إدخال فنان شهير إلى العناية المركزة بعد أيام من خضوعه لعملية خطرة.. وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
إدخال فنان شهير إلى العناية المركزة بعد أيام من خضوعه لعملية خطرة.. وهذا وضعه (صورة)
03/11/2025 19:08:09
03/11/2025 19:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خضغ لـ 4 عمليات جراحية ودخل العناية المركزة.. هذا ما حلّ بالفنان الشهير (صورة)
Lebanon 24
خضغ لـ 4 عمليات جراحية ودخل العناية المركزة.. هذا ما حلّ بالفنان الشهير (صورة)
03/11/2025 19:08:09
03/11/2025 19:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
03/11/2025 19:08:09
03/11/2025 19:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
03/11/2025 19:08:09
03/11/2025 19:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حمدي الوزير
دوري
قد يعجبك أيضاً
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً عن 95 عاماً
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً عن 95 عاماً
06:05 | 2025-11-03
03/11/2025 06:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)
Lebanon 24
خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)
05:14 | 2025-11-03
03/11/2025 05:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)
04:39 | 2025-11-03
03/11/2025 04:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان إلى سجن صيدنايا.. كاتب سوري يكشف التفاصيل
Lebanon 24
جمال سليمان إلى سجن صيدنايا.. كاتب سوري يكشف التفاصيل
03:34 | 2025-11-03
03/11/2025 03:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:05 | 2025-11-03
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً عن 95 عاماً
05:14 | 2025-11-03
خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)
04:39 | 2025-11-03
نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)
03:58 | 2025-11-03
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:34 | 2025-11-03
جمال سليمان إلى سجن صيدنايا.. كاتب سوري يكشف التفاصيل
02:30 | 2025-11-03
نجم "ذا فويس كيدز" السوري يحتفل بخطوبته.. والجمهور مُتفاجئ! (صورة)
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 19:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 19:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 19:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24