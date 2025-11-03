Advertisement

فنون ومشاهير

كان في المستشفى... ما حقيقة إدخال هذا الفنان الشهير إلى العناية المركّزة؟

Lebanon 24
03-11-2025
انتشرت شائعات عن دخول الفنان حمدي الوزير العناية المركزة.
وفي أوّل تعليق له، نفى الوزير في تصريحات صحافيّة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا.
 
 
وأكّد أنّه يتمتع بصحة جيّدة، وقال: "أنا بخير تماماً، ولم أدخل العناية المركزة كما يُشاع، بدليل أنني أتكلم الآن وأردّ على الهاتف. كل ما في الأمر أنني أجري فحوصات دورية كل ثلاثة أشهر للاطمئنان على صحتي". 
 
 
 
