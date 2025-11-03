كان في المستشفى... ما حقيقة إدخال هذا الفنان الشهير إلى العناية المركّزة؟

انتشرت شائعات عن دخول الفنان العناية المركزة.

وفي أوّل تعليق له، نفى الوزير في تصريحات صحافيّة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا.

وأكّد أنّه يتمتع بصحة جيّدة، وقال: "أنا بخير تماماً، ولم أدخل العناية المركزة كما يُشاع، بدليل أنني أتكلم الآن وأردّ على الهاتف. كل ما في الأمر أنني أجري فحوصات دورية كل ثلاثة أشهر للاطمئنان على صحتي".