فنون ومشاهير

بكلمات رومانسية.. فنان شهير يحتفل بعيد ميلاد خطيبته (صور)

Lebanon 24
03-11-2025 | 15:46
احتفل الفنان محمد رشاد بعيد ميلاد خطيبته نور عاطف، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورًا جمعته بها أمام قالب الكاتو عيد الميلاد، وعلّق عليها قائلاً: "كل سنة وأنتي فحضني ومعايا وصحبتي وروح قلبي اللي منورة حياتي كلها أجمل عيد ميلاد عدى عليا عشان موجودة فيه".
وطرح الفنان محمد رشاد أحدث أغانيه بعنوان "قهوة مظبوطة" الأيام الماضية.


يذكر أن آخر ما طرحه الفنان محمد رشاد كانت أغنية بعنوان "بيهزي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.





















 

13:16 | 2025-11-03
09:30 | 2025-11-03
06:05 | 2025-11-03
05:14 | 2025-11-03
04:39 | 2025-11-03
03:58 | 2025-11-03
