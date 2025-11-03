25
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بكلمات رومانسية.. فنان شهير يحتفل بعيد ميلاد خطيبته (صور)
Lebanon 24
03-11-2025
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل الفنان
محمد رشاد
بعيد ميلاد خطيبته نور عاطف، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورًا جمعته بها أمام قالب الكاتو
عيد الميلاد
، وعلّق عليها قائلاً: "كل سنة وأنتي فحضني ومعايا وصحبتي وروح قلبي اللي منورة حياتي كلها أجمل عيد ميلاد عدى عليا عشان موجودة فيه".
Advertisement
وطرح الفنان محمد رشاد أحدث أغانيه بعنوان "قهوة مظبوطة" الأيام الماضية.
يذكر أن آخر ما طرحه الفنان محمد رشاد كانت أغنية بعنوان "بيهزي" عبر قناته الرسمية على
يوتيوب
، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.
مواضيع ذات صلة
رومانسية وقبلة على الخد... هكذا احتفل راغب علامة بعيد ميلاد زوجته (صور)
Lebanon 24
رومانسية وقبلة على الخد... هكذا احتفل راغب علامة بعيد ميلاد زوجته (صور)
04/11/2025 00:44:45
04/11/2025 00:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون في ايطاليا (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون في ايطاليا (صور)
04/11/2025 00:44:45
04/11/2025 00:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. هكذا احتفلت زين قطامي بعيد ميلاد زوجها سيليو صعب (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. هكذا احتفلت زين قطامي بعيد ميلاد زوجها سيليو صعب (فيديو)
04/11/2025 00:44:45
04/11/2025 00:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بجلسة تصوير جريئة... إليسا تحتفل بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
بجلسة تصوير جريئة... إليسا تحتفل بعيد ميلادها (صور)
04/11/2025 00:44:45
04/11/2025 00:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
عيد الميلاد
محمد رشاد
يوتيوب
رومان
روما
قد يعجبك أيضاً
نجمة شهيرة تعيش قصة حب جديدة!
Lebanon 24
نجمة شهيرة تعيش قصة حب جديدة!
13:16 | 2025-11-03
03/11/2025 01:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في المستشفى... ما حقيقة إدخال هذا الفنان الشهير إلى العناية المركّزة؟
Lebanon 24
كان في المستشفى... ما حقيقة إدخال هذا الفنان الشهير إلى العناية المركّزة؟
09:30 | 2025-11-03
03/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً عن 95 عاماً
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً عن 95 عاماً
06:05 | 2025-11-03
03/11/2025 06:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)
Lebanon 24
خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)
05:14 | 2025-11-03
03/11/2025 05:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)
04:39 | 2025-11-03
03/11/2025 04:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
08:00 | 2025-11-03
03/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:16 | 2025-11-03
نجمة شهيرة تعيش قصة حب جديدة!
09:30 | 2025-11-03
كان في المستشفى... ما حقيقة إدخال هذا الفنان الشهير إلى العناية المركّزة؟
06:05 | 2025-11-03
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً عن 95 عاماً
05:14 | 2025-11-03
خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)
04:39 | 2025-11-03
نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)
03:58 | 2025-11-03
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 00:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 00:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 00:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24