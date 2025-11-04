Advertisement

فنون ومشاهير

ابنة عمرو دياب تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة.. وهذه حالتها (صورة)

Lebanon 24
04-11-2025
كشفت نور ابنة الفنان المصري عمرو دياب والفنانة شيرين رضا عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت تلقيها العلاج بالمحاليل الطبية داخل المستشفى. 
ونشرت نور صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها على "إنستغرام" وعلقت عليها بالقول : "العودة مرة أخرى مع قطرات الفيتامين والحديد.. الأفضل على الإطلاق."
 
 
 
 
 
وأثار المنشور قلق متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، خاصة بعد سلسلة من الظهور الإعلامي والجماهيري خلال الأشهر الماضية.




