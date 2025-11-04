ابنة عمرو دياب تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة.. وهذه حالتها (صورة)



ونشرت نور صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها على "إنستغرام" وعلقت عليها بالقول : "العودة مرة أخرى مع قطرات الفيتامين والحديد.. الأفضل على الإطلاق." كشفت نور ابنة الفنان والفنانة عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت تلقيها العلاج بالمحاليل الطبية داخل المستشفى.ونشرت نور صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها على "إنستغرام" وعلقت عليها بالقول : "العودة مرة أخرى مع قطرات الفيتامين والحديد.. الأفضل على الإطلاق."

وأثار المنشور قلق متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، خاصة بعد سلسلة من الظهور الإعلامي والجماهيري خلال الأشهر الماضية.







