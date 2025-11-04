نُقلتا إلى المستشفى على عجل.. شقيقتا فنانة شهيرة تتعرّضان لوعكة صحية (صورة)

Advertisement

كشفت الفنانة وعد عن تعرض شقيقتيها لوعكة صحية مُفاجئة، وطلبت من المتابعين الدعاء لهما.ونشرت وعد صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على لغرفة خالية وعلقت عليها قائلة: "اللهم اشفِ أخواتي، واغرس في نبضهم الحياة، وفي أجسادهم العافية التي لا تفارقهم أبدًا، ربي إني أستودعك وحيدة وفاطمة، فارحم ضعفهما، والطف بهما وبحالهما واشفهما شفاءً لا يغادر سقماً، وأرجعهم إلينا وهما بكامل صحتهما وعافيتهما يا أرحم الراحمين".