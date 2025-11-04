Advertisement

فنون ومشاهير

نُقلتا إلى المستشفى على عجل.. شقيقتا فنانة شهيرة تتعرّضان لوعكة صحية (صورة)

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1437823-638978450849449773.webp
Doc-P-1437823-638978450849449773.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة السعودية وعد عن تعرض شقيقتيها لوعكة صحية مُفاجئة، وطلبت من المتابعين الدعاء لهما.
Advertisement

ونشرت وعد صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام لغرفة خالية وعلقت عليها قائلة: "اللهم اشفِ أخواتي، واغرس في نبضهم الحياة، وفي أجسادهم العافية التي لا تفارقهم أبدًا، ربي إني أستودعك وحيدة وفاطمة، فارحم ضعفهما، والطف بهما وبحالهما واشفهما شفاءً لا يغادر سقماً، وأرجعهم إلينا وهما بكامل صحتهما وعافيتهما يا أرحم الراحمين".
 
 
 
 
 
 
ولم تكشف وعد تفاصيل إضافية عن وضعهما.  


مواضيع ذات صلة
بعد وعكة صحية مفاجئة.. فنانة تُنقل إلى المستشفى (صورة)
lebanon 24
04/11/2025 12:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة تتعرض لأزمة صحية وتُنقل إلى المستشفى
lebanon 24
04/11/2025 12:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة... أول إطلالة للفنان الشهير من أمام مسرحه (صورة)
lebanon 24
04/11/2025 12:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قصت شعرها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتكشف عن تعرضها لوعكة صحية كبيرة
lebanon 24
04/11/2025 12:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24

انستغرام

السعودية

السعود

ستوري

سعودي

ما بك

سعود

الست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:36 | 2025-11-04
04:18 | 2025-11-04
03:44 | 2025-11-04
03:33 | 2025-11-04
02:39 | 2025-11-04
00:35 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24