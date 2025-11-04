هذا الممثل هو الرجل الأكثر جاذبية لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور)

اختارت مجلة " " الأميركية الممثل جوناثان (37 عاماً) ليحمل لقب "الرجل الأكثر لعام 2025" وذلك ضمن تقليد سنوي تمنحه المجلة لشخصيات عامة بارزة في عالم الترفيه والفن.

وأعرب بيلي عن سعادته الكبيرة بهذا اللقب، وقال في تصريح للمجلة "كان شرفاً كبيراً لي، أنا سعيد للغاية، ويبدو الأمر غريباً جداً، لقد كان الخبر سراً، لذلك يسعدني أن بعض الأصدقاء وأفراد الأسرة سيعرفون الآن".



وبحسب ما جاء في تقرير المجلة، يُعد بيلي خلفاً للممثل جون كراسينسكي الذي حاز اللقب عام 2024، ولا تزال معايير محل تساؤل سنوي، إذ تقول المجلة إن الجاذبية لا تتعلق فقط بالمظهر الخارجي، بل تشمل أيضاً السمات الشخصية والإنجازات.