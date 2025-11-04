Advertisement

فنون ومشاهير

هذا الممثل هو الرجل الأكثر جاذبية لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور)

Lebanon 24
04-11-2025 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1437867-638978503234112029.jpg
Doc-P-1437867-638978503234112029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختارت مجلة "بيبول" الأميركية الممثل البريطاني جوناثان بيلي (37 عاماً) ليحمل لقب "الرجل الأكثر جاذبية لعام 2025" وذلك ضمن تقليد سنوي تمنحه المجلة لشخصيات عامة بارزة في عالم الترفيه والفن.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
وأعرب بيلي عن سعادته الكبيرة بهذا اللقب، وقال في تصريح للمجلة "كان شرفاً كبيراً لي، أنا سعيد للغاية، ويبدو الأمر غريباً جداً، لقد كان الخبر سراً، لذلك يسعدني أن بعض الأصدقاء وأفراد الأسرة سيعرفون الآن". 

وبحسب ما جاء في تقرير المجلة، يُعد بيلي خلفاً للممثل جون كراسينسكي الذي حاز اللقب عام 2024، ولا تزال معايير الاختيار محل تساؤل سنوي، إذ تقول المجلة إن الجاذبية لا تتعلق فقط بالمظهر الخارجي، بل تشمل أيضاً السمات الشخصية والإنجازات.
 
 

مواضيع ذات صلة
جاذبية الجرائم الحقيقية.. لماذا يستهوي الناس هذا النوع من المحتوى؟
lebanon 24
04/11/2025 12:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها دولة عربية.. تعرفوا إلى أغنى 10 دول في العالم لعام 2025
lebanon 24
04/11/2025 12:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تعيش المرأة أكثر من الرجل؟
lebanon 24
04/11/2025 12:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمّع رجال وسيّدات الأعمال نظم جلسة ضمن معرض الصناعة اللبنانية 2025
lebanon 24
04/11/2025 12:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطاني جون

البريطاني

الاختيار

سعادة

بيبول

بيلي

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:36 | 2025-11-04
04:18 | 2025-11-04
03:33 | 2025-11-04
02:39 | 2025-11-04
02:14 | 2025-11-04
00:35 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24