فنون ومشاهير

تصغره بـ 24 عاماً.. بسبب بطلة "الطائر الرفراف" نجم تركي شهير يخضع للتجميل! (صورة)

Lebanon 24
04-11-2025 | 04:18
قام النجم التركي الشهير كينان إميرزالي أوغلو بإجراءات تجميلية وذلك بعد الجدل الذي أثير حول فارق السن الكبير بينه وبين شريكته في مسلسله الجديد الممثلة أفرا ساراتش أوغلو والتي تصغره بنحو 24 عاماً.
وكشفت وسائل إعلام تركية أن كينان خضع لما يُعرف بـ"بروتوكول الشباب"، الذي يشمل مجموعة من الإجراءات التجميلية غير الجراحية بهدف استعادة نضارة الوجه.

وأشارت صحيفة "حرييت" التركية إلى أن النجم البالغ من العمر 51 عاماً فضّل الابتعاد عن العمليات الجراحية، واكتفى بما يُعرف بـ"الإبر التجميلية"، مثل البوتوكس والفيلر، إلى جانب جلسات لتجديد البشرة.

وبحسب المصادر، فقد ركّز الأطباء على منطقة أسفل العينين والصدغين، ما منحه مظهراً أكثر حيوية وشباباً دون أن يفقد ملامحه الطبيعية أو كاريزمته التي اشتهر بها.
 
