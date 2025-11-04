تصغره بـ 24 عاماً.. بسبب بطلة "الطائر الرفراف" نجم تركي شهير يخضع للتجميل! (صورة)

قام النجم الشهير كينان إميرزالي بإجراءات تجميلية وذلك بعد الجدل الذي أثير حول فارق السن الكبير بينه وبين شريكته في مسلسله الجديد الممثلة أفرا ساراتش أوغلو والتي تصغره بنحو 24 عاماً.

وكشفت وسائل إعلام تركية أن كينان خضع لما يُعرف بـ" الشباب"، الذي يشمل مجموعة من الإجراءات التجميلية غير الجراحية بهدف استعادة نضارة الوجه.



وأشارت صحيفة "حرييت" إلى أن النجم البالغ من العمر 51 عاماً فضّل الابتعاد عن العمليات الجراحية، واكتفى بما يُعرف بـ"الإبر التجميلية"، مثل والفيلر، إلى جانب جلسات لتجديد البشرة.



وبحسب المصادر، فقد ركّز الأطباء على منطقة أسفل العينين والصدغين، ما منحه مظهراً أكثر حيوية وشباباً دون أن يفقد ملامحه الطبيعية أو كاريزمته التي اشتهر بها.