فنون ومشاهير
زوجته مُحامية لبنانيّة... ممثل عالميّ: هذا سرّ نجاح الزواج
Lebanon 24
04-11-2025
|
09:06
A-
A+
كشف النجم
جورج كلوني
سرّ زواجه
الطويل
من زوجته
أمل كلوني
، إذ حافظا على علاقتهما بعيداً عن أيّ خلاف أو
شجار
.
وقال جورج
خلال مقابلة عبر قناة "CBS News": "عندما تكون أصغر سناً، تريد أن تكون على حق في كل شيء، مثل: لا تطلي الجدار بهذا اللون".
وأضاف: "الكل ينزعج حين أقول ذلك، لكن أمل وأنا لم نتشاجر يوماً. لم يحدث بيننا أيّ جدال. والسبب جزئياً أنني وصلت إلى مرحلة في حياتي إذا أرادت أن تطلي الجدار بالأحمر، فلا يهمّني الأمر".
وأوضح
كلوني
أن الغضب من الأمور الصغيرة لم يعد يستحق العناء بالنسبة إليه: "تصل إلى نقطة في حياتك تتساءل فيها: لماذا قد يكون هذا موضوع نقاش أو خلاف؟ لدينا علاقة مذهلة لأن كلاً منا يدعم الآخر كثيراً، لدرجة أنني ببساطة لا أهتمّ بالتفاصيل"، مشيراً إلى أن الأمر ربما لم يكن كذلك في شبابه.
وأضاف: "كنت في الماضي أبحث عن أشياء لأتشبث بها وأظهر رجولتي، أما الآن فأقول: لا يهم، لا أبالي".
