فوجئ بارتباطها بمطرب تجمعه به خلافات شديدة... فنان شهير يكشف خيانة حبيبته (فيديو)

Advertisement

وتحدث كمال عن تلك المرحلة الصعبة التي مرّ بها قبل أعوام، معتبرًا أنها من أقسى محطات حياته، إذ تسببت بانهيار نفسي وكادت أن تنهي حياته.، خلال لقائه ببرنامج "Mirror" مع الإعلامي ، إنه كان يعيش صادقة مع فتاة أحبها بعمق، لكن العلاقة انتهت بخيانة موجعة، بعدما فوجئ بارتباطها بمطرب آخر بينه وبينه خلافات شديدة.وأضاف: "كنت أحبها بصدق، لكن ما فعلته تجاوز كل حدود الخذلان.. ارتبطت بمطرب أكرهه بشدة، وكأنها أرادت أن تؤلمني عمدًا".وتابع كمال بانفعال: "عندما علمت بالأمر، فقدت السيطرة على نفسي، وتناولت شريطين كاملين من الأقراص المنومة حتى أفقد الوعي. كنت أقول: من تكون هذه الفتاة؟ لقد صارت غريبة عني.. بلا مبدأ ولا وفاء".وأضاف: "تحولت كل مشاعري تجاهها إلى كراهية، ولا أستطيع أن أسامحها حتى اليوم، لأن من يعرف نقطة ضعفك ويستغلها ضدك لا يستحق ".وروى كمال أنه حاول تجاوز الأزمة بالسفر إلى ، مؤكدًا أن اللحظة التي وقف فيها أمام المشرفة كانت نقطة تحول في حياته، قائلًا: "بكيت بحرقة وقلت: أنا غرقان ومتحطم، وجايلك عشان تنجدني.. شيلها من رب".