فنون ومشاهير

فوجئ بارتباطها بمطرب تجمعه به خلافات شديدة... فنان شهير يكشف خيانة حبيبته (فيديو)

Lebanon 24
04-11-2025 | 13:27
كشف الفنان عمر كمال عن تجربة خيانة قاسية عاشها في الماضي، بعدما ارتبطت حبيبته بمطرب كان بينه وبينه خلاف شخصي، واصفًا ما حدث بأنه "طعنة في القلب".
وتحدث كمال عن تلك المرحلة الصعبة التي مرّ بها قبل أعوام، معتبرًا أنها من أقسى محطات حياته، إذ تسببت بانهيار نفسي وكادت أن تنهي حياته.


وقال كمال، خلال لقائه ببرنامج "Mirror" مع الإعلامي خالد فرج، إنه كان يعيش قصة حب صادقة مع فتاة أحبها بعمق، لكن العلاقة انتهت بخيانة موجعة، بعدما فوجئ بارتباطها بمطرب آخر بينه وبينه خلافات شديدة.


وأضاف: "كنت أحبها بصدق، لكن ما فعلته تجاوز كل حدود الخذلان.. ارتبطت بمطرب أكرهه بشدة، وكأنها أرادت أن تؤلمني عمدًا".


وتابع كمال بانفعال: "عندما علمت بالأمر، فقدت السيطرة على نفسي، وتناولت شريطين كاملين من الأقراص المنومة حتى أفقد الوعي. كنت أقول: من تكون هذه الفتاة؟ لقد صارت غريبة عني.. بلا مبدأ ولا وفاء".


وأضاف: "تحولت كل مشاعري تجاهها إلى كراهية، ولا أستطيع أن أسامحها حتى اليوم، لأن من يعرف نقطة ضعفك ويستغلها ضدك لا يستحق الرحمة".


وروى كمال أنه حاول تجاوز الأزمة بالسفر إلى العمرة، مؤكدًا أن اللحظة التي وقف فيها أمام الكعبة المشرفة كانت نقطة تحول في حياته، قائلًا: "بكيت بحرقة وقلت: يا رب أنا غرقان ومتحطم، وجايلك عشان تنجدني.. شيلها من قلبي يا رب".



