24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فوجئ بارتباطها بمطرب تجمعه به خلافات شديدة... فنان شهير يكشف خيانة حبيبته (فيديو)
Lebanon 24
04-11-2025
|
13:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان
عمر كمال
عن تجربة خيانة قاسية عاشها في الماضي، بعدما ارتبطت حبيبته بمطرب كان بينه وبينه خلاف شخصي، واصفًا ما حدث بأنه "طعنة في القلب".
Advertisement
وتحدث كمال عن تلك المرحلة الصعبة التي مرّ بها قبل أعوام، معتبرًا أنها من أقسى محطات حياته، إذ تسببت بانهيار نفسي وكادت أن تنهي حياته.
وقال كمال
، خلال لقائه ببرنامج "Mirror" مع الإعلامي
خالد فرج
، إنه كان يعيش
قصة حب
صادقة مع فتاة أحبها بعمق، لكن العلاقة انتهت بخيانة موجعة، بعدما فوجئ بارتباطها بمطرب آخر بينه وبينه خلافات شديدة.
وأضاف: "كنت أحبها بصدق، لكن ما فعلته تجاوز كل حدود الخذلان.. ارتبطت بمطرب أكرهه بشدة، وكأنها أرادت أن تؤلمني عمدًا".
وتابع كمال بانفعال: "عندما علمت بالأمر، فقدت السيطرة على نفسي، وتناولت شريطين كاملين من الأقراص المنومة حتى أفقد الوعي. كنت أقول: من تكون هذه الفتاة؟ لقد صارت غريبة عني.. بلا مبدأ ولا وفاء".
وأضاف: "تحولت كل مشاعري تجاهها إلى كراهية، ولا أستطيع أن أسامحها حتى اليوم، لأن من يعرف نقطة ضعفك ويستغلها ضدك لا يستحق
الرحمة
".
وروى كمال أنه حاول تجاوز الأزمة بالسفر إلى
العمرة
، مؤكدًا أن اللحظة التي وقف فيها أمام
الكعبة
المشرفة كانت نقطة تحول في حياته، قائلًا: "بكيت بحرقة وقلت:
يا رب
أنا غرقان ومتحطم، وجايلك عشان تنجدني.. شيلها من
قلبي يا
رب".
مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة تكشف عن حملها وجنس مولودها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن حملها وجنس مولودها (فيديو)
05/11/2025 00:16:53
05/11/2025 00:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليسا في لقاء مفاجئ مع فنان شهير
Lebanon 24
بالصورة.. إليسا في لقاء مفاجئ مع فنان شهير
05/11/2025 00:16:53
05/11/2025 00:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لحقت به بعد عام واحد على رحيله.. وفاة أرملة فنان شهير بعد تدهور مُفاجئ في صحتها (صورة)
Lebanon 24
لحقت به بعد عام واحد على رحيله.. وفاة أرملة فنان شهير بعد تدهور مُفاجئ في صحتها (صورة)
05/11/2025 00:16:53
05/11/2025 00:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة... أول إطلالة للفنان الشهير من أمام مسرحه (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة... أول إطلالة للفنان الشهير من أمام مسرحه (صورة)
05/11/2025 00:16:53
05/11/2025 00:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وقال كمال
عمر كمال
خالد فرج
youtube
قلبي يا
الكعبة
العمرة
المنوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
15:46 | 2025-11-04
04/11/2025 03:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته مُحامية لبنانيّة... ممثل عالميّ: هذا سرّ نجاح الزواج
Lebanon 24
زوجته مُحامية لبنانيّة... ممثل عالميّ: هذا سرّ نجاح الزواج
09:06 | 2025-11-04
04/11/2025 09:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة سوريّة: "أنا بكره سوريا كتير"
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة سوريّة: "أنا بكره سوريا كتير"
07:38 | 2025-11-04
04/11/2025 07:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلوغر" شهير يُصاب بجروحٍ خطيرة... تعرّض لإطلاق نار وفيديو وثّق الحادثة
Lebanon 24
"بلوغر" شهير يُصاب بجروحٍ خطيرة... تعرّض لإطلاق نار وفيديو وثّق الحادثة
05:55 | 2025-11-04
04/11/2025 05:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إجرائه عملية جراحية.. نقل فنان شهير إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
بعد إجرائه عملية جراحية.. نقل فنان شهير إلى العناية المركزة (صورة)
04:36 | 2025-11-04
04/11/2025 04:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:46 | 2025-11-04
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
09:06 | 2025-11-04
زوجته مُحامية لبنانيّة... ممثل عالميّ: هذا سرّ نجاح الزواج
07:38 | 2025-11-04
بالفيديو... إعلاميّة سوريّة: "أنا بكره سوريا كتير"
05:55 | 2025-11-04
"بلوغر" شهير يُصاب بجروحٍ خطيرة... تعرّض لإطلاق نار وفيديو وثّق الحادثة
04:36 | 2025-11-04
بعد إجرائه عملية جراحية.. نقل فنان شهير إلى العناية المركزة (صورة)
04:18 | 2025-11-04
تصغره بـ 24 عاماً.. بسبب بطلة "الطائر الرفراف" نجم تركي شهير يخضع للتجميل! (صورة)
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 00:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 00:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
05/11/2025 00:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24