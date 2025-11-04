Advertisement

فنون ومشاهير

إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)

Lebanon 24
04-11-2025 | 15:46
أعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي زواج الفنانة الشهيرة آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، ورحيلهما إلى باريس لقضاء شهر العسل.
ونشر هنيدي الخبر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام":"أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".



