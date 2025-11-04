إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)

Advertisement

ونشر الخبر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام":"أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في ، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".