فنون ومشاهير
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
Lebanon 24
04-11-2025
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الإعلامي اللبناني
ربيع هنيدي
زواج الفنانة الشهيرة
آمال ماهر
من رجل الأعمال علي محجوب، ورحيلهما
إلى باريس
لقضاء
شهر العسل
.
ونشر
هنيدي
الخبر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام":"أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في
باريس
، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".
بالصورة... زواج فنانة شهيرة من منتج وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منها
Lebanon 24
بالصورة... زواج فنانة شهيرة من منتج وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منها
05/11/2025 00:17:00
05/11/2025 00:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يتقدّم ببلاغ ضدّ نجل فنان معروف... ما القصّة؟
Lebanon 24
رجل أعمال يتقدّم ببلاغ ضدّ نجل فنان معروف... ما القصّة؟
05/11/2025 00:17:00
05/11/2025 00:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالت فنانة بعد زواجها من مخرج يصغرها بـ15 عامًا... إعلامية معروفة تخرج عن صمتها وتردّ (فيديو)
05/11/2025 00:17:00
05/11/2025 00:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله.. وفاة فنانة شهيرة بعمر الأربعين (صورة)
Lebanon 24
أصيبت بمرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله.. وفاة فنانة شهيرة بعمر الأربعين (صورة)
05/11/2025 00:17:00
05/11/2025 00:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آمال ماهر
إلى باريس
شهر العسل
الغالي
لبنان
هنيدي
باريس
فوجئ بارتباطها بمطرب تجمعه به خلافات شديدة... فنان شهير يكشف خيانة حبيبته (فيديو)
Lebanon 24
فوجئ بارتباطها بمطرب تجمعه به خلافات شديدة... فنان شهير يكشف خيانة حبيبته (فيديو)
13:27 | 2025-11-04
04/11/2025 01:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته مُحامية لبنانيّة... ممثل عالميّ: هذا سرّ نجاح الزواج
Lebanon 24
زوجته مُحامية لبنانيّة... ممثل عالميّ: هذا سرّ نجاح الزواج
09:06 | 2025-11-04
04/11/2025 09:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة سوريّة: "أنا بكره سوريا كتير"
Lebanon 24
بالفيديو... إعلاميّة سوريّة: "أنا بكره سوريا كتير"
07:38 | 2025-11-04
04/11/2025 07:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلوغر" شهير يُصاب بجروحٍ خطيرة... تعرّض لإطلاق نار وفيديو وثّق الحادثة
Lebanon 24
"بلوغر" شهير يُصاب بجروحٍ خطيرة... تعرّض لإطلاق نار وفيديو وثّق الحادثة
05:55 | 2025-11-04
04/11/2025 05:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إجرائه عملية جراحية.. نقل فنان شهير إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
بعد إجرائه عملية جراحية.. نقل فنان شهير إلى العناية المركزة (صورة)
04:36 | 2025-11-04
04/11/2025 04:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
13:27 | 2025-11-04
فوجئ بارتباطها بمطرب تجمعه به خلافات شديدة... فنان شهير يكشف خيانة حبيبته (فيديو)
09:06 | 2025-11-04
زوجته مُحامية لبنانيّة... ممثل عالميّ: هذا سرّ نجاح الزواج
07:38 | 2025-11-04
بالفيديو... إعلاميّة سوريّة: "أنا بكره سوريا كتير"
05:55 | 2025-11-04
"بلوغر" شهير يُصاب بجروحٍ خطيرة... تعرّض لإطلاق نار وفيديو وثّق الحادثة
04:36 | 2025-11-04
بعد إجرائه عملية جراحية.. نقل فنان شهير إلى العناية المركزة (صورة)
04:18 | 2025-11-04
تصغره بـ 24 عاماً.. بسبب بطلة "الطائر الرفراف" نجم تركي شهير يخضع للتجميل! (صورة)
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 00:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 00:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
05/11/2025 00:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
