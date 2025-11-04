Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إعلان خبر زفافهما... إعلامي لبناني ينشر صورة للفنانة الشهيرة وزوجها رجل الأعمال شاهدوها

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1438127-638978978650171682.webp
Doc-P-1438127-638978978650171682.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورًا للمطربة آمال ماهر ورجل الأعمال علي محجوب، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان زواجهما.
Advertisement

وأرفق هنيدي الصور بتعليق جاء فيه: "حصري الصور الاولى للعروسين النجمة الصديقة المصرية آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب من باريس ألف مبروك بالرفاه والبنين".

وكان أعلن  هنيدي زواج المطرب آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ باريس من أجل قضاء شهر العسل.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".


مواضيع ذات صلة
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
lebanon 24
05/11/2025 10:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هو مصري ومقيم في روسيا... مخرجة تعلن إلغاء حفل زفافها وتنشر أول صورة مع زوجها شاهدوها
lebanon 24
05/11/2025 10:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زواجها.. الصور الأولى لآمال ماهر وزوجها رجل الأعمال
lebanon 24
05/11/2025 10:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
طلقته للمرة الثانية.. فنانة عربية شهيرة تنفصل عن زوجها بعد 6 أشهر فقط على عودتهما لبعض (صورة)
lebanon 24
05/11/2025 10:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24

آمال ماهر

شهر العسل

من باريس

المصرية

الغالي

لبنان

هنيدي

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:42 | 2025-11-05
02:46 | 2025-11-05
00:54 | 2025-11-05
00:39 | 2025-11-05
15:46 | 2025-11-04
13:27 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24