فنون ومشاهير
بعد إعلان خبر زفافهما... إعلامي لبناني ينشر صورة للفنانة الشهيرة وزوجها رجل الأعمال شاهدوها
Lebanon 24
04-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الإعلامي اللبناني ربيع
هنيدي
عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورًا للمطربة
آمال ماهر
ورجل الأعمال علي محجوب، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان زواجهما.
وأرفق هنيدي الصور بتعليق جاء فيه: "حصري الصور الاولى للعروسين النجمة الصديقة
المصرية
آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب
من باريس
ألف مبروك بالرفاه والبنين".
وكان أعلن هنيدي زواج المطرب آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ
باريس
من أجل قضاء
شهر العسل
.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".
