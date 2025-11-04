بعد إعلان خبر زفافهما... إعلامي لبناني ينشر صورة للفنانة الشهيرة وزوجها رجل الأعمال شاهدوها

Advertisement

وأرفق هنيدي الصور بتعليق جاء فيه: "حصري الصور الاولى للعروسين النجمة الصديقة آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب ألف مبروك بالرفاه والبنين".وكان أعلن هنيدي زواج المطرب آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ من أجل قضاء .وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".