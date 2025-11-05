Advertisement

فنون ومشاهير

ألغت متابعته عبر انستغرام.. هل انفصل أحمد سعد عن زوجته للمرة الثانية؟

Lebanon 24
05-11-2025 | 00:39
أشعلت مصممة الأزياء علياء بسيوني زوجة الفنان المصري أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما لاحظ جمهورها قيامها بإلغاء متابعة حساب زوجها عبر "انستغرام"، الأمر الذي جعل البعض يتساءل: هل انفصل الثنائي؟
وفي حين رأى البعض أن الخطوة تشير إلى أزمة حقيقية، اعتبر آخرون أنها تصرف عابر لا يعني بالضرورة حدوث انفصال، خاصة أن صورها مع زوجها لا تزال موجودة على صفحتها.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين لتوضيح حقيقة ما يجري أو لنفي ما يتداوله المتابعون.

وكان سعد نشر مؤخرا فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" ظهر خلاله مرتدياً بدلة زفاف سوداء برفقة 4 فنانات يرتدين فساتين زفاف بيضاء، هنّ: رنا رئيس، وإنجي كيوان، وهاجر السراج، وبسنت أبو باشا.

الفيديو الغامض الذي نشره دون أي توضيح، أثار موجة من التكهنات بين الجمهور، خاصة بعد أن أرفقه بتعليق مثير كتب فيه: "أنا عملت شرع ربنا.. محدش يتكلم".

يُذكر ان الجدل الجديد يأتي بعد فترة من عودة الهدوء بين سعد وزوجته، إذ كانا قد تجاوزا أزمة سابقة شهدت إعلان انفصالهما في آب 2023 قبل أن يعودا إلى بعضهما لاحقًا.
 
مواقع التواصل الاجتماعي

علياء بسيوني

هاجر السراج

إنجي كيوان

رنا رئيس

انستغرام

أحمد سعد

الثنائي

