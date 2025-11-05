ألغت متابعته عبر انستغرام.. هل انفصل أحمد سعد عن زوجته للمرة الثانية؟

Advertisement

أشعلت مصممة الأزياء زوجة الفنان المصري بعدما لاحظ جمهورها قيامها بإلغاء متابعة حساب زوجها عبر " "، الأمر الذي جعل البعض يتساءل: هل انفصل ؟وفي حين رأى البعض أن الخطوة تشير إلى أزمة حقيقية، اعتبر آخرون أنها تصرف عابر لا يعني بالضرورة حدوث انفصال، خاصة أن صورها مع زوجها لا تزال موجودة على صفحتها.وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين لتوضيح حقيقة ما يجري أو لنفي ما يتداوله المتابعون.وكان سعد نشر مؤخرا فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" ظهر خلاله مرتدياً بدلة زفاف سوداء برفقة 4 فنانات يرتدين فساتين زفاف بيضاء، هنّ: ، وإنجي ، وهاجر السراج، وبسنت أبو .الفيديو الغامض الذي نشره دون أي توضيح، أثار موجة من التكهنات بين الجمهور، خاصة بعد أن أرفقه بتعليق مثير كتب فيه: "أنا عملت شرع ربنا.. محدش يتكلم".يُذكر ان الجدل الجديد يأتي بعد فترة من عودة الهدوء بين سعد وزوجته، إذ كانا قد تجاوزا أزمة سابقة شهدت إعلان انفصالهما في آب 2023 قبل أن يعودا إلى بعضهما لاحقًا.