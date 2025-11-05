28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ألغت متابعته عبر انستغرام.. هل انفصل أحمد سعد عن زوجته للمرة الثانية؟
Lebanon 24
05-11-2025
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشعلت مصممة الأزياء
علياء بسيوني
زوجة الفنان المصري
أحمد سعد
مواقع التواصل الاجتماعي
بعدما لاحظ جمهورها قيامها بإلغاء متابعة حساب زوجها عبر "
انستغرام
"، الأمر الذي جعل البعض يتساءل: هل انفصل
الثنائي
؟
Advertisement
وفي حين رأى البعض أن الخطوة تشير إلى أزمة حقيقية، اعتبر آخرون أنها تصرف عابر لا يعني بالضرورة حدوث انفصال، خاصة أن صورها مع زوجها لا تزال موجودة على صفحتها.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين لتوضيح حقيقة ما يجري أو لنفي ما يتداوله المتابعون.
وكان سعد نشر مؤخرا فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" ظهر خلاله مرتدياً بدلة زفاف سوداء برفقة 4 فنانات يرتدين فساتين زفاف بيضاء، هنّ:
رنا رئيس
، وإنجي
كيوان
، وهاجر السراج، وبسنت أبو
باشا
.
الفيديو الغامض الذي نشره دون أي توضيح، أثار موجة من التكهنات بين الجمهور، خاصة بعد أن أرفقه بتعليق مثير كتب فيه: "أنا عملت شرع ربنا.. محدش يتكلم".
يُذكر ان الجدل الجديد يأتي بعد فترة من عودة الهدوء بين سعد وزوجته، إذ كانا قد تجاوزا أزمة سابقة شهدت إعلان انفصالهما في آب 2023 قبل أن يعودا إلى بعضهما لاحقًا.
مواضيع ذات صلة
طلقته للمرة الثانية.. فنانة عربية شهيرة تنفصل عن زوجها بعد 6 أشهر فقط على عودتهما لبعض (صورة)
Lebanon 24
طلقته للمرة الثانية.. فنانة عربية شهيرة تنفصل عن زوجها بعد 6 أشهر فقط على عودتهما لبعض (صورة)
05/11/2025 10:49:14
05/11/2025 10:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
05/11/2025 10:49:14
05/11/2025 10:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)
05/11/2025 10:49:14
05/11/2025 10:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع البلجيكي: رصد مسيّرات فوق قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد للمرة الثانية خلال 24 ساعة
Lebanon 24
وزير الدفاع البلجيكي: رصد مسيّرات فوق قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد للمرة الثانية خلال 24 ساعة
05/11/2025 10:49:14
05/11/2025 10:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
علياء بسيوني
هاجر السراج
إنجي كيوان
رنا رئيس
انستغرام
أحمد سعد
الثنائي
تابع
قد يعجبك أيضاً
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 03:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني!
Lebanon 24
فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني!
02:46 | 2025-11-05
05/11/2025 02:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خطأ فادح في آخر حلقة من مسلسل "المدينة البعيدة".. وضجة عبر مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
خطأ فادح في آخر حلقة من مسلسل "المدينة البعيدة".. وضجة عبر مواقع التواصل (صورة)
00:54 | 2025-11-05
05/11/2025 12:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان خبر زفافهما... إعلامي لبناني ينشر صورة للفنانة الشهيرة وزوجها رجل الأعمال شاهدوها
Lebanon 24
بعد إعلان خبر زفافهما... إعلامي لبناني ينشر صورة للفنانة الشهيرة وزوجها رجل الأعمال شاهدوها
23:00 | 2025-11-04
04/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
15:46 | 2025-11-04
04/11/2025 03:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:42 | 2025-11-05
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
02:46 | 2025-11-05
فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني!
00:54 | 2025-11-05
خطأ فادح في آخر حلقة من مسلسل "المدينة البعيدة".. وضجة عبر مواقع التواصل (صورة)
23:00 | 2025-11-04
بعد إعلان خبر زفافهما... إعلامي لبناني ينشر صورة للفنانة الشهيرة وزوجها رجل الأعمال شاهدوها
15:46 | 2025-11-04
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
13:27 | 2025-11-04
فوجئ بارتباطها بمطرب تجمعه به خلافات شديدة... فنان شهير يكشف خيانة حبيبته (فيديو)
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 10:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 10:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 10:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24