فنون ومشاهير

خطأ فادح في آخر حلقة من مسلسل "المدينة البعيدة".. وضجة عبر مواقع التواصل (صورة)

Lebanon 24
05-11-2025 | 00:54
تسبب مشهد من الحلقة السادسة والثلاثين من المسلسل التركي الشهير "المدينة البعيدة" بضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما لاحظ الجمهور وجود خطأ إخراجي واضح في مشهد إصابة شخصية "صداقات" بالرصاص أثناء محاولتها إنقاذ "عليا".
ففي نهاية الحلقة، تصاعدت الأحداث بشكل درامي بعدما حرّض "أجمل" الأهالي وأشعل غضب القرويين ودفعهم إلى الهجوم على قصر ألبورا، وأثناء الفوضى التي عمّت المكان حاولت "صداقات" حماية زوجة ابنها "عليا" من إطلاق النار لتُصاب بدلاً منها برصاصة في كتفها. 
 
 
 
 
غير أن الجمهور لاحظ أن اتجاه الرصاصة لم يكن منطقياً، إذ بدا وكأنها مرت بجانب "صداقات" وليس نحوها مباشرة، ما جعل سقوطها غير مقنع من الناحية البصرية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع من المشهد بالحركة البطيئة، مشيرين إلى أن الخطأ الإخراجي أضعف من تأثير الحدث رغم أهميته الدرامية.

ورغم الانتقادات للمشهد، واصل مسلسل "المدينة البعيدة" تصدّره نسب المشاهدة في تركيا محطما الأرقام القياسية. 
 
