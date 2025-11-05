فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني!

29
عادت الأخبار تنتشر بشأن زواج الفنانة
المصرية
دينا الشربيني والفنان كريم محمود
عبد العزيز
بعد انفصال الأخير عن زوجته آن
الرفاعي
، وذلك بعد أشهر من الجدل بشأن علاقتهما.
وقرر
الثنائي
الانفصال بعد تعرضهما لانتقادات حادة من المحيطين بهما سواء من الجمهور أو من أصدقائهما في الوسط الفني، وبعد أيام قليلة من الزواج الرسمي اختارا الطلاق، لكن يبدو ان الحب كان أقوى فقررا العودة مجددًا بعد شهرين من الانفصال.
وأكد مقربون من دينا ان رغبتها في الأمومة كانت الدافع الأساسي في كل علاقاتها العاطفية، بما في ذلك علاقتها بكريم محمود
عبدالعزيز
.
وبدأت قصة الارتباط بين دينا الشربيني وكريم
محمود عبد
العزيز
بهدوء بعيدًا من الأضواء، حيث جمعت بينهما علاقة صداقة قوية تحوّلت تدريجيًا إلى علاقة حب خاصة بعد تعاونهما في أكثر من مناسبة فنية.
ومع تزايد الشائعات، حاول الثنائي الحفاظ على خصوصية علاقتهما، لكن الجمهور لاحظ تكرار ظهورهما سويًا في عدد من المناسبات العامة والخاصة، ما أثار التكهنات حول وجود ارتباط عاطفي فعلي بينهما.
