فنون ومشاهير
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
05-11-2025
|
03:42
A-
A+
A+
A-
اعترف الفنان المصري
عمر كمال
بخيانة مؤلمة من حبيبته التي ارتبطت بمطرب آخر يكنّ له كراهية، ووصفها بأنها "طعنة في القلب".
وكشف كمال عن واحدة من أكثر محطات حياته قسوة، متحدثًا عن تجربة عاطفية صادمة عاشها قبل أعوام، تسببت في انهياره النفسي وكادت تنهي حياته.
وقال كمال
، خلال لقائه في برنامج "Mirror" مع الإعلامي
خالد فرج
، إنه كان يعيش
قصة حب
صادقة مع فتاة أحبها بعمق، لكن العلاقة انتهت بخيانة موجعة، بعدما فوجئ بارتباطها بمطرب آخر بينه وبينه خلافات شديدة."
وأضاف: "عندما علمت بالأمر، فقدت السيطرة على نفسي، وتناولت شريطين كاملين من الأقراص المنومة حتى أفقد الوعي. كنت أقول: من تكون هذه الفتاة؟ لقد صارت غريبة عني.. بلا مبدأ ولا وفاء".
تابع: "تحولت كل مشاعري تجاهها إلى كراهية، ولا أستطيع أن أسامحها حتى اليوم، لأن من يعرف نقطة ضعفك ويستغلها ضدك لا يستحق
الرحمة
".
وروى كمال أنه حاول تجاوز هذه الأزمة بالسفر إلى
العمرة
.
تابع
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 13:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 13:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 13:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
