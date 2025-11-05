29
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تقرير يُؤكّد تورّط إعلاميّة في تجارة المخدرات... ماذا كشف؟
Lebanon 24
05-11-2025
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير المعمل الكيميائي الخاص بقضية "المخدرات الكبرى"، التي تضم الإعلامية
المصرية
سارة خليفة
وعدداً من المتهمين، عن نتائج غير متوقعة بشأن المضبوطات، بعدما أثبت أن المواد المضبوطة تحتوي على مخدرات مختلفة، بما في ذلك مشتقات مادة "اندازول كاربوكساميد" المدرجة في الجدول الأول لقانون المخدرات، بالإضافة إلى مادة الحشيش وبعض
المواد الكيميائية
المستخدمة في تصنيع المخدرات.
Advertisement
كما أظهرت التحاليل وجود آثار لمخدرات أخرى على أدوات ومعدات تم ضبطها في مكان التحضير، ما يؤكد استخدامها في تصنيع المواد المخدرة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بشأن وضع لبنان والتطبيع.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
بشأن وضع لبنان والتطبيع.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
05/11/2025 13:59:38
05/11/2025 13:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف تقرير أميركي عن نتنياهو وإسرائيل؟ قراءة جديدة
Lebanon 24
ماذا كشف تقرير أميركي عن نتنياهو وإسرائيل؟ قراءة جديدة
05/11/2025 13:59:38
05/11/2025 13:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي.. ماذا كشف عن سوريا وإسرائيل؟
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي.. ماذا كشف عن سوريا وإسرائيل؟
05/11/2025 13:59:38
05/11/2025 13:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مكافحة المخدرات مستمرة والحجار يؤكد: قطعنا شوطاً كبيراً بمكافحتها
Lebanon 24
مكافحة المخدرات مستمرة والحجار يؤكد: قطعنا شوطاً كبيراً بمكافحتها
05/11/2025 13:59:38
05/11/2025 13:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المواد الكيميائية
قانون المخدرات
سارة خليفة
ارم نيوز
المصرية
خليفة
مصرية
كاربو
قد يعجبك أيضاً
سيبيع كل ما يملك.. فنان شهير يُقرر الهجرة بعد عدم قدرته على إعالة أولاده (فيديو)
Lebanon 24
سيبيع كل ما يملك.. فنان شهير يُقرر الهجرة بعد عدم قدرته على إعالة أولاده (فيديو)
04:41 | 2025-11-05
05/11/2025 04:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 03:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني!
Lebanon 24
فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني!
02:46 | 2025-11-05
05/11/2025 02:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خطأ فادح في آخر حلقة من مسلسل "المدينة البعيدة".. وضجة عبر مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
خطأ فادح في آخر حلقة من مسلسل "المدينة البعيدة".. وضجة عبر مواقع التواصل (صورة)
00:54 | 2025-11-05
05/11/2025 12:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ألغت متابعته عبر انستغرام.. هل انفصل أحمد سعد عن زوجته للمرة الثانية؟
Lebanon 24
ألغت متابعته عبر انستغرام.. هل انفصل أحمد سعد عن زوجته للمرة الثانية؟
00:39 | 2025-11-05
05/11/2025 12:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:41 | 2025-11-05
سيبيع كل ما يملك.. فنان شهير يُقرر الهجرة بعد عدم قدرته على إعالة أولاده (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
02:46 | 2025-11-05
فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني!
00:54 | 2025-11-05
خطأ فادح في آخر حلقة من مسلسل "المدينة البعيدة".. وضجة عبر مواقع التواصل (صورة)
00:39 | 2025-11-05
ألغت متابعته عبر انستغرام.. هل انفصل أحمد سعد عن زوجته للمرة الثانية؟
23:00 | 2025-11-04
بعد إعلان خبر زفافهما... إعلامي لبناني ينشر صورة للفنانة الشهيرة وزوجها رجل الأعمال شاهدوها
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 13:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 13:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 13:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24