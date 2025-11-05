Advertisement

فنون ومشاهير

تقرير يُؤكّد تورّط إعلاميّة في تجارة المخدرات... ماذا كشف؟

Lebanon 24
05-11-2025 | 06:11
كشف تقرير المعمل الكيميائي الخاص بقضية "المخدرات الكبرى"، التي تضم الإعلامية المصرية سارة خليفة وعدداً من المتهمين، عن نتائج غير متوقعة بشأن المضبوطات، بعدما أثبت أن المواد المضبوطة تحتوي على مخدرات مختلفة، بما في ذلك مشتقات مادة "اندازول كاربوكساميد" المدرجة في الجدول الأول لقانون المخدرات، بالإضافة إلى مادة الحشيش وبعض المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات.
كما أظهرت التحاليل وجود آثار لمخدرات أخرى على أدوات ومعدات تم ضبطها في مكان التحضير، ما يؤكد استخدامها في تصنيع المواد المخدرة. (ارم نيوز)
 
 
 
