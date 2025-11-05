إحتجاز فنان ومخرج سينمائيّ في قضيّة مقتل إحدى المؤثّرات

احتجزت الشرطة مغني الراب والمخرج السينمائي الماليزي ويي مينج تشي، للمساعدة في التحقيقات المتعلقة في مقتل المؤثرة التايوانية هسيه يو-هسين.

وقالت الشرطة، إنها كانت تبحث عن ويي بعدما أعادت تصنيف وفاة المؤثرة هسيه على أنها قتلت عقب اكتشاف أدلة جديدة غير محددة. (العربية)