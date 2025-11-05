28
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
22
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إحتجاز فنان ومخرج سينمائيّ في قضيّة مقتل إحدى المؤثّرات
Lebanon 24
05-11-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتجزت الشرطة مغني الراب والمخرج السينمائي الماليزي ويي مينج تشي، للمساعدة في التحقيقات المتعلقة في مقتل المؤثرة التايوانية هسيه يو-هسين.
وقالت الشرطة، إنها كانت تبحث عن ويي بعدما أعادت تصنيف وفاة المؤثرة هسيه على أنها قتلت عقب اكتشاف أدلة جديدة غير محددة. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سقطت مروحيته واشتعلت.. مقتل مؤثر أثناء بث مباشر
Lebanon 24
سقطت مروحيته واشتعلت.. مقتل مؤثر أثناء بث مباشر
05/11/2025 16:52:04
05/11/2025 16:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد قضية مقتل تشارلي كيرك؟
Lebanon 24
ما جديد قضية مقتل تشارلي كيرك؟
05/11/2025 16:52:04
05/11/2025 16:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
Lebanon 24
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
05/11/2025 16:52:04
05/11/2025 16:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة البريطانية بشأن الهجوم قرب كنيس يهودي بمانشستر: مقتل 3 يعتقد أن أحدهم هو المشتبه به
Lebanon 24
الشرطة البريطانية بشأن الهجوم قرب كنيس يهودي بمانشستر: مقتل 3 يعتقد أن أحدهم هو المشتبه به
05/11/2025 16:52:04
05/11/2025 16:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
التايواني
التاي
ايوان
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطوبة والد يامال من شابة تكبر إبنه لاعب برشلونة بـ5 سنوات فقط!
Lebanon 24
خطوبة والد يامال من شابة تكبر إبنه لاعب برشلونة بـ5 سنوات فقط!
09:30 | 2025-11-05
05/11/2025 09:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متزوّجة من فنان شهير... إحالة إعلاميّة معروفة إلى المُحاكمة بتهمة السرقة
Lebanon 24
كانت متزوّجة من فنان شهير... إحالة إعلاميّة معروفة إلى المُحاكمة بتهمة السرقة
07:07 | 2025-11-05
05/11/2025 07:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يُؤكّد تورّط إعلاميّة في تجارة المخدرات... ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقرير يُؤكّد تورّط إعلاميّة في تجارة المخدرات... ماذا كشف؟
06:11 | 2025-11-05
05/11/2025 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيبيع كل ما يملك.. فنان شهير يُقرر الهجرة بعد عدم قدرته على إعالة أولاده (فيديو)
Lebanon 24
سيبيع كل ما يملك.. فنان شهير يُقرر الهجرة بعد عدم قدرته على إعالة أولاده (فيديو)
04:41 | 2025-11-05
05/11/2025 04:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 03:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن "حرب ذئاب" في طهران.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن "حرب ذئاب" في طهران.. هذا ما كشفه
12:30 | 2025-11-04
04/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:30 | 2025-11-05
خطوبة والد يامال من شابة تكبر إبنه لاعب برشلونة بـ5 سنوات فقط!
07:07 | 2025-11-05
كانت متزوّجة من فنان شهير... إحالة إعلاميّة معروفة إلى المُحاكمة بتهمة السرقة
06:11 | 2025-11-05
تقرير يُؤكّد تورّط إعلاميّة في تجارة المخدرات... ماذا كشف؟
04:41 | 2025-11-05
سيبيع كل ما يملك.. فنان شهير يُقرر الهجرة بعد عدم قدرته على إعالة أولاده (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
02:46 | 2025-11-05
فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني!
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 16:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 16:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 16:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24