بالفيديو... فنانة شهيرة جدّاً بكت خلال لقائها بنانسي عجرم

بكت الفنانة الشهيرة آيو تينغ، بعدما التقت بالفنانة .



وتُعد تينغ التي يتابعها أكثر من 57 مليون شخص على "إنستغرام"، من أبرز الفنانات في ، وقد عبّرت سابقاً عن محبتها الكبيرة لنانسي وإعجابها بأعمالها.



وتجدر الإشارة إلى أنّ ستحيي حفلاَ ضخماً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ضمن جولتها العالمية.