بالفيديو... فنانة شهيرة جدّاً بكت خلال لقائها بنانسي عجرم

لحظة مؤثرة مليانة حب جمعت نجمتنا العالمية #نانسي_عجرم بالنجمة الاندونسية ايو تينغ تينغ بعد لقاء طال انتظاره سنين وبدا التأثر العاطفي واضح على الفنانة الاندونسية يلي بتكن لنانسي كل الحب والاحترام ❤️❤️#NancyInIndonesia @NancyAjram
pic.twitter.com/G0HHZ4p5Ch
— nancy ajram World (@nancyajramNAW) November 4, 2025
