Advertisement

فنون ومشاهير

بالفيديو... فنانة شهيرة جدّاً بكت خلال لقائها بنانسي عجرم

Lebanon 24
05-11-2025 | 09:54
A-
A+
Doc-P-1438434-638979588615098565.jpg
Doc-P-1438434-638979588615098565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بكت الفنانة الإندونيسية الشهيرة آيو تينغ، بعدما التقت بالفنانة نانسي عجرم.
 
 
وتُعد تينغ التي يتابعها أكثر من 57 مليون شخص على "إنستغرام"، من أبرز الفنانات في إندونيسيا، وقد عبّرت سابقاً عن محبتها الكبيرة لنانسي وإعجابها بأعمالها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عجرم ستحيي حفلاَ ضخماً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ضمن جولتها العالمية.
 
 
 
Advertisement

مواضيع ذات صلة
بالصورة.. إليسا في لقاء مفاجئ مع فنان شهير
lebanon 24
05/11/2025 19:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
lebanon 24
05/11/2025 19:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الفيديو الأخير... شاهدوا آخر ما فعلته فنانة شهيرة قبل وفاتها بطريقة مروّعة
lebanon 24
05/11/2025 19:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
lebanon 24
05/11/2025 19:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الإندونيسية

nancy ajram

نانسي عجر

إندونيسيا

كل الحب

نانسي

دونيس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2025-11-05
07:07 | 2025-11-05
06:11 | 2025-11-05
04:41 | 2025-11-05
03:42 | 2025-11-05
02:46 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24