فنون ومشاهير
ملحم زين ينتقل من الغناء إلى عالم الإستثمار (صور)
Lebanon 24
06-11-2025
|
04:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن النجم
ملحم زين
عن إطلاق شركته الاستثمارية الجديدة "Go Global" في معرض ومؤتمر
الاستثمار العقاري
والمالي والأقامة الذهبية.
وقال زين خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق الشركة :" انتقلت من عالم الموسيقى إلى عالم الاستثمار لأنني آمنت بأن الاستثمار الحقيقي ليس أرقامًا أو عقارات فقط، بل هو حلم وفرص وتجارب تُبنى مع الناس ومن أجلهم Go Global . ليست شركة فحسب، بل رؤية حياة."
وأضاف زين:" الحياة ليست مجرد وقت يمرّ، بل لحظات تُعاش. وقرار السعادة والنجاح يبدأ حين نستثمر في ما يمنحنا راحة البال ومستقبلًا أفضل."
