فنون ومشاهير

قرار عاجل بسجن الفنان محمد رمضان

Lebanon 24
06-11-2025 | 11:27
قررت محكمة جنح مصرية بحبس الفنان المصري محمد رمضان لمدة عامين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص" والتي نشرها عبر قناته على اليوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وجاء حكم المحكمة بعد إحالة رمضان للمحاكمة من قبل النيابة العامة، بناء على تقرير جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي وصف الأغنية بأنها "تحرض على العنف وتخالف الأعراف العامة". (روسيا اليوم)
 
 
 
