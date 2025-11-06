23
o
بيروت
20
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قرار عاجل بسجن الفنان محمد رمضان
Lebanon 24
06-11-2025
|
11:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت
محكمة جنح
مصرية
بحبس الفنان
المصري محمد
رمضان
لمدة عامين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص" والتي نشرها عبر قناته على اليوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة.
Advertisement
وجاء حكم المحكمة بعد إحالة رمضان للمحاكمة من قبل
النيابة العامة
، بناء على تقرير جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي وصف الأغنية بأنها "تحرض على العنف وتخالف الأعراف العامة". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أوّل تعليق... ماذا قال الفنان محمد رمضان عن القرار الصادر بحبسه؟
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قال الفنان محمد رمضان عن القرار الصادر بحبسه؟
07/11/2025 02:25:55
07/11/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّر مُفاجئ في قضية ابن الفنان محمد رمضان.. والأخير في حالة صدمة!
Lebanon 24
تطوّر مُفاجئ في قضية ابن الفنان محمد رمضان.. والأخير في حالة صدمة!
07/11/2025 02:25:55
07/11/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"رونالدينيو" مُفاجأة فيديو كليب محمد رمضان
Lebanon 24
"رونالدينيو" مُفاجأة فيديو كليب محمد رمضان
07/11/2025 02:25:55
07/11/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
Lebanon 24
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
07/11/2025 02:25:55
07/11/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة
روسيا اليوم
المصري محمد
محكمة جنح
النيابة
يوتيوب
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوّل تعليق... ماذا قال الفنان محمد رمضان عن القرار الصادر بحبسه؟
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قال الفنان محمد رمضان عن القرار الصادر بحبسه؟
16:58 | 2025-11-06
06/11/2025 04:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غسان الرحباني يتحدّث عن إبن عمّه الراحل زياد: "بآخر فترة كان زعلان"
Lebanon 24
غسان الرحباني يتحدّث عن إبن عمّه الراحل زياد: "بآخر فترة كان زعلان"
15:39 | 2025-11-06
06/11/2025 03:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر أمواله في المصارف... فنان لبنانيّ شهير: "أكلنا بوكس كبير ومرتب" (فيديو)
Lebanon 24
خسر أمواله في المصارف... فنان لبنانيّ شهير: "أكلنا بوكس كبير ومرتب" (فيديو)
13:36 | 2025-11-06
06/11/2025 01:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شابة تهزّ الوسط الفني.. اتهمت نجمًا بارزًا بالاغتصاب
Lebanon 24
ممثلة شابة تهزّ الوسط الفني.. اتهمت نجمًا بارزًا بالاغتصاب
11:00 | 2025-11-06
06/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في دولة عربية.. رجل أعمال شهير يُقتل بعد بث مباشر للجاني!
Lebanon 24
جريمة مروعة في دولة عربية.. رجل أعمال شهير يُقتل بعد بث مباشر للجاني!
07:03 | 2025-11-06
06/11/2025 07:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
04:15 | 2025-11-06
06/11/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
11:08 | 2025-11-06
06/11/2025 11:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:58 | 2025-11-06
أوّل تعليق... ماذا قال الفنان محمد رمضان عن القرار الصادر بحبسه؟
15:39 | 2025-11-06
غسان الرحباني يتحدّث عن إبن عمّه الراحل زياد: "بآخر فترة كان زعلان"
13:36 | 2025-11-06
خسر أمواله في المصارف... فنان لبنانيّ شهير: "أكلنا بوكس كبير ومرتب" (فيديو)
11:00 | 2025-11-06
ممثلة شابة تهزّ الوسط الفني.. اتهمت نجمًا بارزًا بالاغتصاب
07:03 | 2025-11-06
جريمة مروعة في دولة عربية.. رجل أعمال شهير يُقتل بعد بث مباشر للجاني!
04:42 | 2025-11-06
عمرو دياب يوقف حفله في دبي.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 02:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24