فنون ومشاهير

بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة بارزة: "محروق قلبي"

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:00
أعلنت الفنانة ميّ حريري عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، عن وفاة خالتها.
وقالت حريري: "إنا لله وإنا إليه راجعون هذه سنة الحياة. الله يرحمك حبيبة قلبي يا خالتي محروق قلبي عليكي".
 
 
 
 
