فنون ومشاهير
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة بارزة: "محروق قلبي"
Lebanon 24
06-11-2025
|
23:00
A-
A+
أعلنت الفنانة ميّ حريري عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، عن وفاة خالتها.
وقالت حريري: "إنا لله وإنا إليه راجعون هذه سنة الحياة. الله يرحمك
حبيبة قلبي
يا خالتي محروق قلبي عليكي".
