أوّل تعليق... ماذا قال الفنان محمد رمضان عن القرار الصادر بحبسه؟

في أول تعليق له عقب الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، قال الفنان ، إنه "غير مُطلع على تفاصيل الحكم"، وأشار إلى أنّه يثق بالكامل في المصريّ.

وأضاف رمضان، في تصريحات لوسائل إعلام مصريّة، أنّ "إدارة الملف القانوني تقع بالكامل على عاتق فريق دفاعه"، وقال: "لا علم لي بهذه التفاصيل، ولم أتبلغ من أحد بالحكم. أثق في بلدي وقضائه، وكل ما يتعلق بالإجراءات القانونية يتولاه محاميّ". (الامارات 24)