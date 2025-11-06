Advertisement

فنون ومشاهير

أوّل تعليق... ماذا قال الفنان محمد رمضان عن القرار الصادر بحبسه؟

Lebanon 24
06-11-2025 | 16:58
في أول تعليق له عقب الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه "غير مُطلع على تفاصيل الحكم"، وأشار إلى أنّه يثق بالكامل في القضاء المصريّ.
وأضاف رمضان، في تصريحات لوسائل إعلام مصريّة، أنّ "إدارة الملف القانوني تقع بالكامل على عاتق فريق دفاعه"، وقال: "لا علم لي بهذه التفاصيل، ولم أتبلغ من أحد بالحكم. أثق في بلدي وقضائه، وكل ما يتعلق بالإجراءات القانونية يتولاه محاميّ". (الامارات 24)
 
 
 
