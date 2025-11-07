26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
07-11-2025
|
00:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض الفنان المصري
إسماعيل الليثي
لحادث سير مروع على طريق
أسيوط
وذلك أثناء عودته من إحيائه لحفل غنائي، حيث اصطدمت سيارته بأخرى، ونقل على إثرها داخل العناية المركزة.
Advertisement
وانتشرت صور لسيارة الليثي التي تحطمت بالكامل، وأفيد عن وفاة 3 من أعضاء فرقته الموسيقية جراء الحادث.
ويخضع الليثي حاليًا لعملية جراحية بعد تفاقم حالته الصحية حيث دخل في غيبوبة ويعاني من كسر في الجمجمة ومن نزيف داخلي.
وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان على موقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك
أنه تعرض لحادث سير خطير على طريق أسيوط، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.
مواضيع ذات صلة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
07/11/2025 12:04:43
07/11/2025 12:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: فنان شهير ينجو من حادث سير مروّع.. وتفاصيل تكشف ما جرى
Lebanon 24
بالصورة: فنان شهير ينجو من حادث سير مروّع.. وتفاصيل تكشف ما جرى
07/11/2025 12:04:43
07/11/2025 12:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07/11/2025 12:04:43
07/11/2025 12:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)
Lebanon 24
حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)
07/11/2025 12:04:43
07/11/2025 12:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إسماعيل الليثي
إسماعيل
lebanon
فيسبوك
أسيوط
مصري
سبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
04:38 | 2025-11-07
07/11/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها من أحمد العوضي.. علاقة حب تجمع ياسمين عبد العزيز وحارس مرمى شهير!
Lebanon 24
بعد طلاقها من أحمد العوضي.. علاقة حب تجمع ياسمين عبد العزيز وحارس مرمى شهير!
03:50 | 2025-11-07
07/11/2025 03:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث ودخوله العناية المركزة.. زوجة الفنان الشهير تنهار لحظة وصولها إلى المستشفى
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث ودخوله العناية المركزة.. زوجة الفنان الشهير تنهار لحظة وصولها إلى المستشفى
02:42 | 2025-11-07
07/11/2025 02:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم محمد رمضان.. فقد أعز الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم محمد رمضان.. فقد أعز الناس (صورة)
00:45 | 2025-11-07
07/11/2025 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة بارزة: "محروق قلبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة بارزة: "محروق قلبي"
23:00 | 2025-11-06
06/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:38 | 2025-11-07
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
03:50 | 2025-11-07
بعد طلاقها من أحمد العوضي.. علاقة حب تجمع ياسمين عبد العزيز وحارس مرمى شهير!
02:42 | 2025-11-07
بعد تعرّضه لحادث ودخوله العناية المركزة.. زوجة الفنان الشهير تنهار لحظة وصولها إلى المستشفى
00:45 | 2025-11-07
الموت يؤلم محمد رمضان.. فقد أعز الناس (صورة)
23:00 | 2025-11-06
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة بارزة: "محروق قلبي"
16:58 | 2025-11-06
أوّل تعليق... ماذا قال الفنان محمد رمضان عن القرار الصادر بحبسه؟
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 12:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 12:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 12:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24