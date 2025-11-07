Advertisement

فنون ومشاهير

دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:22
تعرّض الفنان المصري إسماعيل الليثي لحادث سير مروع على طريق أسيوط وذلك أثناء عودته من إحيائه لحفل غنائي، حيث اصطدمت سيارته بأخرى، ونقل على إثرها داخل العناية المركزة. 
وانتشرت صور لسيارة الليثي التي تحطمت بالكامل، وأفيد عن وفاة 3 من أعضاء فرقته الموسيقية جراء الحادث. 

ويخضع الليثي حاليًا لعملية جراحية بعد تفاقم حالته الصحية حيث دخل في غيبوبة ويعاني من كسر في الجمجمة ومن نزيف داخلي. 

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تعرض لحادث سير خطير على طريق أسيوط، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.
 
 
 
 
 
