دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)

تعرّض الفنان المصري لحادث سير مروع على طريق وذلك أثناء عودته من إحيائه لحفل غنائي، حيث اصطدمت سيارته بأخرى، ونقل على إثرها داخل العناية المركزة.

وانتشرت صور لسيارة الليثي التي تحطمت بالكامل، وأفيد عن وفاة 3 من أعضاء فرقته الموسيقية جراء الحادث.



ويخضع الليثي حاليًا لعملية جراحية بعد تفاقم حالته الصحية حيث دخل في غيبوبة ويعاني من كسر في الجمجمة ومن نزيف داخلي.



وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان على موقع التواصل الاجتماعي أنه تعرض لحادث سير خطير على طريق أسيوط، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.