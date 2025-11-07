Advertisement

فنون ومشاهير

بعد طلاقها من أحمد العوضي.. علاقة حب تجمع ياسمين عبد العزيز وحارس مرمى شهير!

Lebanon 24
07-11-2025 | 03:50
انتشر خلال الساعات الماضية خبر ارتباط الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بحارس مرمى في أحد الأندية الشهيرة، حيث زعمت صفحات فنية وجود علاقة عاطفية تجمع الطرفين.
الا ان مصادر مقربة من ياسمين نفت صحة الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنّ ما يجري لا يعدو كونه شائعة لا صحة لها، مشيرين إلى أنّ الأخيرة لم تُدلِ بأي تعليق رسمي بشأن ما نُشر.

ورأى البعض أن تداول الخبر جاء استكمالاً لسلسلة من الشائعات التي تستهدف الفنانات في الآونة الأخيرة. 

وكانت ياسمين تزوجت سابقاً من الفنان أحمد العوضي بعد قصة حب بدأت خلال تصوير مسلسل "لآخر نفس" عام 2019، وقد أعلنا زواجهما في عام 2020 ثم انفصلا. 


