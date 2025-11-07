بعد طلاقها من أحمد العوضي.. علاقة حب تجمع ياسمين عبد العزيز وحارس مرمى شهير!

Advertisement

انتشر خلال الساعات الماضية خبر ارتباط الفنانة بحارس مرمى في أحد الأندية الشهيرة، حيث زعمت صفحات فنية وجود علاقة عاطفية تجمع الطرفين.الا ان مصادر مقربة من ياسمين نفت صحة الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنّ ما يجري لا يعدو كونه شائعة لا صحة لها، مشيرين إلى أنّ الأخيرة لم تُدلِ بأي تعليق رسمي بشأن ما نُشر.ورأى البعض أن تداول الخبر جاء استكمالاً لسلسلة من الشائعات التي تستهدف الفنانات في الآونة الأخيرة.وكانت ياسمين تزوجت سابقاً من الفنان بعد بدأت خلال تصوير مسلسل "لآخر نفس" عام 2019، وقد أعلنا زواجهما في عام 2020 ثم انفصلا.