فنون ومشاهير
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
Lebanon 24
07-11-2025
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدهورت الحالة الصحية للفنانة
المصرية
إنجي عبد الله
بعد إصابتها بورم حميد في جذع المخ، داعية جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.
وقالت إنجي مؤخرا في تصريحات صحافية: "مفيش أي تحسّن على العلاج، والحالة في تدهور مستمر، دلوقتي مش محتاجة غير دعواتكم بس".
وكانت
عبد الله
كشفت في وقت سابق عن إصابتها بورم حميد، مؤكدة أنها تمر بمرحلة صحية صعبة وتخضع لمتابعة طبية دقيقة للسيطرة على الأعراض المصاحبة للحالة.
إنجي عبد الله
عبد الله
المصرية
العاج
مصرية
العلا
صيبة
مصري
تابع
