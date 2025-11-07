Advertisement

فنون ومشاهير

أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)

Lebanon 24
07-11-2025 | 04:38
A-
A+
Doc-P-1439206-638981126857731066.jpg
Doc-P-1439206-638981126857731066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم حميد في جذع المخ، داعية جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.
Advertisement

وقالت إنجي مؤخرا في تصريحات صحافية: "مفيش أي تحسّن على العلاج، والحالة في تدهور مستمر، دلوقتي مش محتاجة غير دعواتكم بس".
 
 
 
 
 
وكانت عبد الله كشفت في وقت سابق عن إصابتها بورم حميد، مؤكدة أنها تمر بمرحلة صحية صعبة وتخضع لمتابعة طبية دقيقة للسيطرة على الأعراض المصاحبة للحالة.
 
مواضيع ذات صلة
"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)
lebanon 24
07/11/2025 14:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
lebanon 24
07/11/2025 14:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)
lebanon 24
07/11/2025 14:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية
lebanon 24
07/11/2025 14:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24

إنجي عبد الله

عبد الله

المصرية

العاج

مصرية

العلا

صيبة

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:01 | 2025-11-07
03:50 | 2025-11-07
02:42 | 2025-11-07
00:45 | 2025-11-07
00:22 | 2025-11-07
23:00 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24