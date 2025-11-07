أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)



وقالت إنجي مؤخرا في تصريحات صحافية: "مفيش أي تحسّن على العلاج، والحالة في تدهور مستمر، دلوقتي مش محتاجة غير دعواتكم بس". تدهورت الحالة الصحية للفنانة بعد إصابتها بورم حميد في جذع المخ، داعية جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت كشفت في وقت سابق عن إصابتها بورم حميد، مؤكدة أنها تمر بمرحلة صحية صعبة وتخضع لمتابعة طبية دقيقة للسيطرة على الأعراض المصاحبة للحالة.