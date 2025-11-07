في غياب أهل الفنّ.. محمد رمضان شيّع والده وهو يبكي متأثّراً (فيديو)

شيّع الفنان جثمان والده، وسط حضور عدد من المقربين والأصدقاء، بينما سُجِلَ غياب لافت لأهل الفنّ.

وبدا محمد متأثراً بشدّة خلال مراسم التشييع، ورصدته الكاميرات وهو يبكي، أثناء حمله نعش والده.

محمد رمضان يحمل نعش والده فور وصوله إلى صلاة الجنازة من #كارافان pic.twitter.com/8PCCIK8yAk — CARAVAN (@CARAVAN885349) November 7, 2025