فنون ومشاهير

في غياب أهل الفنّ.. محمد رمضان شيّع والده وهو يبكي متأثّراً (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2025 | 07:01
شيّع الفنان محمد رمضان جثمان والده، وسط حضور عدد من المقربين والأصدقاء، بينما سُجِلَ غياب لافت لأهل الفنّ.
 
 
 
وبدا محمد رمضان متأثراً بشدّة خلال مراسم التشييع، ورصدته الكاميرات وهو يبكي، أثناء حمله نعش والده.
 
 
 
