بفستان أحمر جريء… ممثلة شهيرة تتألق في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2"

Advertisement

ونشرت آية صوراً من الحدث على حسابها في إنستجرام، ظهرت فيها بفستان أحمر جريء وأنيق جذب الأنظار.وعلّقت آية الصور قائلة: " السلم و الثعبان 2،‏ العرض الخاص في ، متحمسة اوي تشوفوا الفيلم و متأكدة انه هيعجبكم، ‏‎١١/١١ في كل السينمات".الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "السلم والثعبان" الذي عرض تجاريا عام 2001 وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما هم ، وحلا شيحة.