فنون ومشاهير

بفستان أحمر جريء… ممثلة شهيرة تتألق في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2"

Lebanon 24
07-11-2025 | 14:06
خطفت الممثلة آية سليم الأنظار خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان" مساء الخميس، بحضور أبطال الفيلم وفريق العمل.
ونشرت آية صوراً من الحدث على حسابها في إنستجرام، ظهرت فيها بفستان أحمر جريء وأنيق جذب الأنظار.

وعلّقت آية سليم على الصور قائلة: " السلم و الثعبان 2،‏ العرض الخاص في الرياض، متحمسة اوي تشوفوا الفيلم و متأكدة انه هيعجبكم، ‏‎١١/١١ في كل السينمات".

الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "السلم والثعبان" الذي عرض تجاريا عام 2001 وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم هاني سلامة، أحمد حلمي وحلا شيحة.
 







 
