بفستان أحمر جريء… ممثلة شهيرة تتألق في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2"
Lebanon 24
07-11-2025
|
14:06
خطفت الممثلة آية سليم الأنظار خلال حضورها
العرض
الخاص لفيلم "السلم والثعبان" مساء الخميس، بحضور أبطال الفيلم وفريق العمل.
ونشرت آية صوراً من الحدث على حسابها في إنستجرام، ظهرت فيها بفستان أحمر جريء وأنيق جذب الأنظار.
وعلّقت آية
سليم على
الصور قائلة: " السلم و الثعبان 2، العرض الخاص في
الرياض
، متحمسة اوي تشوفوا الفيلم و متأكدة انه هيعجبكم، ١١/١١ في كل السينمات".
الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "السلم والثعبان" الذي عرض تجاريا عام 2001 وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما
المصرية
هم
هاني سلامة
،
أحمد حلمي
وحلا شيحة.
بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة... نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور محمد منير على حالته الصحية
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة... نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور محمد منير على حالته الصحية
15:50 | 2025-11-07
07/11/2025 03:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمير هاري يعتذر: كنت تحت الضغط
Lebanon 24
الأمير هاري يعتذر: كنت تحت الضغط
10:21 | 2025-11-07
07/11/2025 10:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها
Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها
08:51 | 2025-11-07
07/11/2025 08:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت مُتعبة خلال حفلها في السعوديّة... فيديو ينتشر لفنانة شهيرة جدّاً شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
كانت مُتعبة خلال حفلها في السعوديّة... فيديو ينتشر لفنانة شهيرة جدّاً شاهدوا كيف بدت
08:15 | 2025-11-07
07/11/2025 08:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في غياب أهل الفنّ.. محمد رمضان شيّع والده وهو يبكي متأثّراً (فيديو)
Lebanon 24
في غياب أهل الفنّ.. محمد رمضان شيّع والده وهو يبكي متأثّراً (فيديو)
07:01 | 2025-11-07
07/11/2025 07:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
