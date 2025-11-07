24
بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة... نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور محمد منير على حالته الصحية
Lebanon 24
07-11-2025
|
15:50
A-
A+
طمأن الفنان ونقيب المهن الموسيقية،
مصطفى كامل
، جمهور ومحبي الكينج
محمد منير
بشأن حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة مفاجئة خلال الساعات الماضية ونقله على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وفق بيان صحفي صادر عن النقيب.
وفيما يخص حالة منير، أفاد مصطفى كامل في البيان:"الكينج محمد منير بخير وحالته مستقرة، وعن شعوره ببعض الإرهاق والتعب البسيط فقط، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على صحته".لأ
وتابع: "جميع مؤشرات منير الصحية مطمئنة، ويحظى بمتابعة طبية دقيقة، متمنيا له دوام الصحة والعافية".
تصدر النجم الكبير محمد منير
محرك البحث
جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لوعكة صحية جديدة، وسط تساؤلات جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية.
وكان اخر ما طرح للنجم الكبير محمد منير هي أغنية بعنوان "ضي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور
العرض
السينمائي.
