Advertisement

فنون ومشاهير

مُراسلة "الجديد" جاسينت عنتر تتعرّض لوعكة صحية أدخلتها المستشفى.. وهذا وضعها (صور)

Lebanon 24
08-11-2025 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1439555-638981921087605175.jpg
Doc-P-1439555-638981921087605175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مُراسلة أخبار "الجديد" جاسينت عنتر عن تعرضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى.
Advertisement

ونشرت جاسينت صورا من داخل المستشفى عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
 
 
 
 
 
 
وأوضحت جاسينت انها تعاني من حرارة مرتفعة ومن ألم في المفاصل وان الفحوصات الأولية بينت انها أصيبت بفيروس وهي بحاجة للراحة.

وشكرت جاسينت كل من اتصل بها للإطمئنان على صحتها. 

وكانت جاسينت تصدرت السوشيل ميديا وذلك بعد انتشار فيديو لها على هامش ملتقى الاعلام العربي في لبنان، حيث كانت على الهواء مباشرة وتوجهت إلى الإعلامية المصرية هالة سرحان وسألتها من أي بلد، وهو ما دفع سرحان لتوجيه اللوم لها لأنها لا تعرفها وتريد إجراء مقابلة تلفزيونية معها من دون معرفة من هي التي تستضيفها، لتقوم عنتر بإخبار سرحان أنها على الهواء.

مواضيع ذات صلة
بعد الجدل مع الإعلامية هالة سرحان.. مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر توضح موقفها (فيديو)
lebanon 24
08/11/2025 12:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى وهذا وضعه (صورة)
lebanon 24
08/11/2025 12:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
lebanon 24
08/11/2025 12:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقلتا إلى المستشفى على عجل.. شقيقتا فنانة شهيرة تتعرّضان لوعكة صحية (صورة)
lebanon 24
08/11/2025 12:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الاعلام العربي

هالة سرحان

انستغرام

المصرية

لبنان

سرحان

ستوري

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:14 | 2025-11-08
03:01 | 2025-11-08
01:40 | 2025-11-08
23:58 | 2025-11-07
23:00 | 2025-11-07
15:50 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24