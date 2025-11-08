مُراسلة "الجديد" جاسينت عنتر تتعرّض لوعكة صحية أدخلتها المستشفى.. وهذا وضعها (صور)



ونشرت جاسينت صورا من داخل المستشفى عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق . كشفت مُراسلة "الجديد" جاسينت عنتر عن تعرضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى.ونشرت جاسينت صورا من داخل المستشفى عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .

وأوضحت جاسينت انها تعاني من حرارة مرتفعة ومن ألم في المفاصل وان الفحوصات الأولية بينت انها أصيبت بفيروس وهي بحاجة للراحة.



وشكرت جاسينت كل من اتصل بها للإطمئنان على صحتها.



وكانت جاسينت تصدرت السوشيل ميديا وذلك بعد انتشار فيديو لها على هامش ملتقى في ، حيث كانت على الهواء مباشرة وتوجهت إلى الإعلامية وسألتها من أي بلد، وهو ما دفع لتوجيه اللوم لها لأنها لا تعرفها وتريد إجراء مقابلة تلفزيونية معها من دون معرفة من هي التي تستضيفها، لتقوم عنتر بإخبار سرحان أنها على الهواء.