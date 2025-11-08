24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مُراسلة "الجديد" جاسينت عنتر تتعرّض لوعكة صحية أدخلتها المستشفى.. وهذا وضعها (صور)
Lebanon 24
08-11-2025
|
02:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مُراسلة
أخبار
"الجديد" جاسينت عنتر عن تعرضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى.
Advertisement
ونشرت جاسينت صورا من داخل المستشفى عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
وأوضحت جاسينت انها تعاني من حرارة مرتفعة ومن ألم في المفاصل وان الفحوصات الأولية بينت انها أصيبت بفيروس وهي بحاجة للراحة.
وشكرت جاسينت كل من اتصل بها للإطمئنان على صحتها.
وكانت جاسينت تصدرت السوشيل ميديا وذلك بعد انتشار فيديو لها على هامش ملتقى
الاعلام العربي
في
لبنان
، حيث كانت على الهواء مباشرة وتوجهت إلى الإعلامية
المصرية
هالة سرحان
وسألتها من أي بلد، وهو ما دفع
سرحان
لتوجيه اللوم لها لأنها لا تعرفها وتريد إجراء مقابلة تلفزيونية معها من دون معرفة من هي التي تستضيفها، لتقوم عنتر بإخبار سرحان أنها على الهواء.
مواضيع ذات صلة
بعد الجدل مع الإعلامية هالة سرحان.. مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر توضح موقفها (فيديو)
Lebanon 24
بعد الجدل مع الإعلامية هالة سرحان.. مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر توضح موقفها (فيديو)
08/11/2025 12:03:07
08/11/2025 12:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى وهذا وضعه (صورة)
08/11/2025 12:03:07
08/11/2025 12:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
08/11/2025 12:03:07
08/11/2025 12:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلتا إلى المستشفى على عجل.. شقيقتا فنانة شهيرة تتعرّضان لوعكة صحية (صورة)
Lebanon 24
نُقلتا إلى المستشفى على عجل.. شقيقتا فنانة شهيرة تتعرّضان لوعكة صحية (صورة)
08/11/2025 12:03:07
08/11/2025 12:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعلام العربي
هالة سرحان
انستغرام
المصرية
لبنان
سرحان
ستوري
أخبار
تابع
قد يعجبك أيضاً
أول نجمة عربية تقدم حفلا في جنوب شرق آسيا.. الجمهور الاندونيسي يُغني مع نانسي عجرم (فيديو)
Lebanon 24
أول نجمة عربية تقدم حفلا في جنوب شرق آسيا.. الجمهور الاندونيسي يُغني مع نانسي عجرم (فيديو)
04:14 | 2025-11-08
08/11/2025 04:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
03:01 | 2025-11-08
08/11/2025 03:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "الحلال والحرام".. فنان لبناني شهير فكّر بالإعتزال وكان سيُصبح منشدا دينياً (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "الحلال والحرام".. فنان لبناني شهير فكّر بالإعتزال وكان سيُصبح منشدا دينياً (فيديو)
01:40 | 2025-11-08
08/11/2025 01:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
معجب يقتحم المسرح خلال حفل هيفا وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل (فيديو)
Lebanon 24
معجب يقتحم المسرح خلال حفل هيفا وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل (فيديو)
23:58 | 2025-11-07
07/11/2025 11:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام برج إيفل... إطلالة جديدة لكاتي بيري بفستان مفتوح عند الساق (صور)
Lebanon 24
من أمام برج إيفل... إطلالة جديدة لكاتي بيري بفستان مفتوح عند الساق (صور)
23:00 | 2025-11-07
07/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
05:30 | 2025-11-07
07/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:14 | 2025-11-08
أول نجمة عربية تقدم حفلا في جنوب شرق آسيا.. الجمهور الاندونيسي يُغني مع نانسي عجرم (فيديو)
03:01 | 2025-11-08
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
01:40 | 2025-11-08
بسبب "الحلال والحرام".. فنان لبناني شهير فكّر بالإعتزال وكان سيُصبح منشدا دينياً (فيديو)
23:58 | 2025-11-07
معجب يقتحم المسرح خلال حفل هيفا وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل (فيديو)
23:00 | 2025-11-07
من أمام برج إيفل... إطلالة جديدة لكاتي بيري بفستان مفتوح عند الساق (صور)
15:50 | 2025-11-07
بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة... نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور محمد منير على حالته الصحية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
08/11/2025 12:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 12:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 12:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24