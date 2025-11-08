Advertisement

فنون ومشاهير

"قلبي.. أحبك".. آمال ماهر تعلن ارتباطها رسميا (صورة)

Lebanon 24
08-11-2025 | 06:30
Doc-P-1439639-638982056072407186.png
Doc-P-1439639-638982056072407186.png photos 0
حسمت الفنانة آمال ماهر الجدل حول حياتها الخاصة بتأكيد غير مباشر لارتباطها برجل الأعمال علي محجوب. الإعلان جاء عبر "إنستغرام" مساء أمس الجمعة، حين علّق محجوب على صور جديدة لها قائلاً: "فخور بك يا كل شيء بالنسبة لي"، لتردّ ماهر: "قلبي.. أحبك"، مثبتة طبيعة العلاقة. محجوب يعمل في التطوير العقاري والاستثمار داخل مصر ويميل للابتعاد عن الأضواء، ما جعل الخبر مفاجئًا لكثيرين.
آمال ماهر وزوجها علي محجوب

تزامن ذلك مع تداول صور ومقاطع للثنائي في باريس حيث يقضيان شهر العسل. وهنّأ الإعلامي ربيع هنيدي عبر "إنستغرام" مؤكداً زواجهما وتواجدهما في العاصمة الفرنسية. تصدّر اسم آمال ماهر الترند في مصر ودول عربية بين تهانٍ واسعة وتساؤلات حول إعلان رسمي، فيما يُتوقّع عودتها قريبًا إلى القاهرة لاستئناف نشاطها وتحضير أعمال جديدة بعد فترة غياب. (العربية)
منشور الفنانة آمال ماهر من إنستغرام
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24