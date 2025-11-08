24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"قلبي.. أحبك".. آمال ماهر تعلن ارتباطها رسميا (صورة)
Lebanon 24
08-11-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسمت الفنانة
آمال ماهر
الجدل حول حياتها الخاصة بتأكيد غير مباشر لارتباطها برجل الأعمال علي محجوب. الإعلان جاء عبر "إنستغرام" مساء أمس الجمعة، حين علّق محجوب على صور جديدة لها قائلاً: "فخور بك يا كل شيء بالنسبة لي"، لتردّ ماهر: "قلبي.. أحبك"، مثبتة طبيعة العلاقة. محجوب يعمل في التطوير العقاري والاستثمار داخل مصر ويميل للابتعاد عن الأضواء، ما جعل الخبر مفاجئًا لكثيرين.
Advertisement
تزامن ذلك مع تداول صور ومقاطع للثنائي في
باريس
حيث يقضيان
شهر العسل
. وهنّأ الإعلامي
ربيع هنيدي
عبر "إنستغرام" مؤكداً زواجهما وتواجدهما في
العاصمة الفرنسية
. تصدّر اسم آمال ماهر
الترند
في مصر ودول عربية بين تهانٍ واسعة وتساؤلات حول إعلان رسمي، فيما يُتوقّع عودتها قريبًا إلى
القاهرة
لاستئناف نشاطها وتحضير أعمال جديدة بعد فترة غياب. (العربية)
مواضيع ذات صلة
رسالة من أحلام إلى آمال ماهر
Lebanon 24
رسالة من أحلام إلى آمال ماهر
08/11/2025 19:53:45
08/11/2025 19:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
باللغة العربية الفصحى.. آمال ماهر تغني لفلسطين والقدس
Lebanon 24
باللغة العربية الفصحى.. آمال ماهر تغني لفلسطين والقدس
08/11/2025 19:53:45
08/11/2025 19:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور فني عربي لافت
Lebanon 24
آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور فني عربي لافت
08/11/2025 19:53:45
08/11/2025 19:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها.. الصور الأولى لآمال ماهر وزوجها رجل الأعمال
Lebanon 24
بعد زواجها.. الصور الأولى لآمال ماهر وزوجها رجل الأعمال
08/11/2025 19:53:45
08/11/2025 19:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصمة الفرنسية
ربيع هنيدي
آمال ماهر
شهر العسل
الفرنسية
القاهرة
الترند
هنيدي
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره
Lebanon 24
رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره
12:35 | 2025-11-08
08/11/2025 12:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة سعودية تكشف اسمها الحقيقي.. وتروي تفاصيل "نصب" في دبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سعودية تكشف اسمها الحقيقي.. وتروي تفاصيل "نصب" في دبي (فيديو)
10:51 | 2025-11-08
08/11/2025 10:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية في بيروت تحت عنوان "زمن الأبطال"
Lebanon 24
افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية في بيروت تحت عنوان "زمن الأبطال"
10:22 | 2025-11-08
08/11/2025 10:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لا علاج له.. إعلامية عربية أُصيبت بهذا المرض
Lebanon 24
لا علاج له.. إعلامية عربية أُصيبت بهذا المرض
10:18 | 2025-11-08
08/11/2025 10:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مفاجأة من دكتور فود وزوجته شروق
Lebanon 24
بالفيديو.. مفاجأة من دكتور فود وزوجته شروق
10:10 | 2025-11-08
08/11/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
03:01 | 2025-11-08
08/11/2025 03:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
04:30 | 2025-11-08
08/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
Lebanon 24
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
13:00 | 2025-11-07
07/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:35 | 2025-11-08
رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره
10:51 | 2025-11-08
فنانة سعودية تكشف اسمها الحقيقي.. وتروي تفاصيل "نصب" في دبي (فيديو)
10:22 | 2025-11-08
افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية في بيروت تحت عنوان "زمن الأبطال"
10:18 | 2025-11-08
لا علاج له.. إعلامية عربية أُصيبت بهذا المرض
10:10 | 2025-11-08
بالفيديو.. مفاجأة من دكتور فود وزوجته شروق
08:20 | 2025-11-08
تدخل جراحي ونزيف داخلي.. فنان يطلب الدعاء لزوجته بعد ولادة متعثرة!
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
08/11/2025 19:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 19:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 19:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24