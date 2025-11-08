"قلبي.. أحبك".. آمال ماهر تعلن ارتباطها رسميا (صورة)

Advertisement

حسمت الفنانة الجدل حول حياتها الخاصة بتأكيد غير مباشر لارتباطها برجل الأعمال علي محجوب. الإعلان جاء عبر "إنستغرام" مساء أمس الجمعة، حين علّق محجوب على صور جديدة لها قائلاً: "فخور بك يا كل شيء بالنسبة لي"، لتردّ ماهر: "قلبي.. أحبك"، مثبتة طبيعة العلاقة. محجوب يعمل في التطوير العقاري والاستثمار داخل مصر ويميل للابتعاد عن الأضواء، ما جعل الخبر مفاجئًا لكثيرين.تزامن ذلك مع تداول صور ومقاطع للثنائي في حيث يقضيان . وهنّأ الإعلامي عبر "إنستغرام" مؤكداً زواجهما وتواجدهما في . تصدّر اسم آمال ماهر في مصر ودول عربية بين تهانٍ واسعة وتساؤلات حول إعلان رسمي، فيما يُتوقّع عودتها قريبًا إلى لاستئناف نشاطها وتحضير أعمال جديدة بعد فترة غياب. (العربية)