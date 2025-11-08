24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لا علاج له.. إعلامية عربية أُصيبت بهذا المرض
Lebanon 24
08-11-2025
|
10:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الإعلامية
المصرية
منى
عراقي
إصابتها بمرض مناعي نادر، موضحة في فيديو عبر "
فيسبوك
" أنّ أطباء في مصر أكدوا لها عدم وجود علاج شافٍ، وأنها ستحتاج إلى علاج هرموني مدى الحياة.
Advertisement
وقالت: "الدكاترة في مصر قالولي جالك مرض مناعي ملوش علاج… هنكتبلك علاج هرموني هتعيشي بيه طول حياتك".
وأضافت أنّها بحثت عن علاج فعّال على مدى ثلاث سنوات، قبل أن تلتقي سيدة ألمانية مصابة بالمرض نفسه نصحتها بالتركيز على علاج السبب الجذري لا الأعراض فقط. وأشارت إلى أنّها بدأت رحلة علاج جديدة استمرت 4 أشهر، ثم سافرت إلى
الهند
لتلقي علاج بالطب الشامل يجمع بين الروح والعقل والجسد.
وكانت منى عراقي قد تصدّرت محركات البحث مؤخرًا بعد إعلان زواجها من الإعلامي أيمن رشوان، مؤكدة أنّ العلاقة بينهما ممتدة منذ سنوات وتشهد انسجامًا وكيمياء خاصة، وأنه كان سندًا لها في الأوقات الصعبة، لافتة إلى أنّها لم تتوقع انتشار خبر الزواج بهذه السرعة. (العين)
مواضيع ذات صلة
الأصوات العالية ترتبط بمرض عصبي لا علاج له.. العلماء يشرحون
Lebanon 24
الأصوات العالية ترتبط بمرض عصبي لا علاج له.. العلماء يشرحون
08/11/2025 19:56:50
08/11/2025 19:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة من ضهر الباشق: المرض لا طائفة له ولا دين والصحة لا تعرف السياسة
Lebanon 24
وزير الصحة من ضهر الباشق: المرض لا طائفة له ولا دين والصحة لا تعرف السياسة
08/11/2025 19:56:50
08/11/2025 19:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حمض خفي في اللحوم والأسماك مرتبط بهذا المرض!
Lebanon 24
حمض خفي في اللحوم والأسماك مرتبط بهذا المرض!
08/11/2025 19:56:50
08/11/2025 19:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة إعلامية عربية شهيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة إعلامية عربية شهيرة (صورة)
08/11/2025 19:56:50
08/11/2025 19:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المصرية
فيسبوك
التركي
الهند
الشام
بالمر
الترك
الولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره
Lebanon 24
رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره
12:35 | 2025-11-08
08/11/2025 12:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة سعودية تكشف اسمها الحقيقي.. وتروي تفاصيل "نصب" في دبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سعودية تكشف اسمها الحقيقي.. وتروي تفاصيل "نصب" في دبي (فيديو)
10:51 | 2025-11-08
08/11/2025 10:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية في بيروت تحت عنوان "زمن الأبطال"
Lebanon 24
افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية في بيروت تحت عنوان "زمن الأبطال"
10:22 | 2025-11-08
08/11/2025 10:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مفاجأة من دكتور فود وزوجته شروق
Lebanon 24
بالفيديو.. مفاجأة من دكتور فود وزوجته شروق
10:10 | 2025-11-08
08/11/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدخل جراحي ونزيف داخلي.. فنان يطلب الدعاء لزوجته بعد ولادة متعثرة!
Lebanon 24
تدخل جراحي ونزيف داخلي.. فنان يطلب الدعاء لزوجته بعد ولادة متعثرة!
08:20 | 2025-11-08
08/11/2025 08:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
03:01 | 2025-11-08
08/11/2025 03:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
04:30 | 2025-11-08
08/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
Lebanon 24
أرقام جديدة.. إليكم مرتبة لبنان بين الدول العربية لناحية عدد السكان
13:00 | 2025-11-07
07/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:35 | 2025-11-08
رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره
10:51 | 2025-11-08
فنانة سعودية تكشف اسمها الحقيقي.. وتروي تفاصيل "نصب" في دبي (فيديو)
10:22 | 2025-11-08
افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية في بيروت تحت عنوان "زمن الأبطال"
10:10 | 2025-11-08
بالفيديو.. مفاجأة من دكتور فود وزوجته شروق
08:20 | 2025-11-08
تدخل جراحي ونزيف داخلي.. فنان يطلب الدعاء لزوجته بعد ولادة متعثرة!
06:30 | 2025-11-08
"قلبي.. أحبك".. آمال ماهر تعلن ارتباطها رسميا (صورة)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
08/11/2025 19:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 19:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 19:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24