لا علاج له.. إعلامية عربية أُصيبت بهذا المرض

أعلنت الإعلامية منى إصابتها بمرض مناعي نادر، موضحة في فيديو عبر " " أنّ أطباء في مصر أكدوا لها عدم وجود علاج شافٍ، وأنها ستحتاج إلى علاج هرموني مدى الحياة.

وقالت: "الدكاترة في مصر قالولي جالك مرض مناعي ملوش علاج… هنكتبلك علاج هرموني هتعيشي بيه طول حياتك".



وأضافت أنّها بحثت عن علاج فعّال على مدى ثلاث سنوات، قبل أن تلتقي سيدة ألمانية مصابة بالمرض نفسه نصحتها بالتركيز على علاج السبب الجذري لا الأعراض فقط. وأشارت إلى أنّها بدأت رحلة علاج جديدة استمرت 4 أشهر، ثم سافرت إلى لتلقي علاج بالطب الشامل يجمع بين الروح والعقل والجسد.



وكانت منى عراقي قد تصدّرت محركات البحث مؤخرًا بعد إعلان زواجها من الإعلامي أيمن رشوان، مؤكدة أنّ العلاقة بينهما ممتدة منذ سنوات وتشهد انسجامًا وكيمياء خاصة، وأنه كان سندًا لها في الأوقات الصعبة، لافتة إلى أنّها لم تتوقع انتشار خبر الزواج بهذه السرعة. (العين)