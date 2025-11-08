Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة سعودية تكشف اسمها الحقيقي.. وتروي تفاصيل "نصب" في دبي (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:51
كشفت الفنانة والإعلامية السعودية مروة محمد، خلال بودكاست "الملز"، عن تعرّضها لعملية نصب في دبي أثناء بيع منزلها الفاخر، كما أعلنت اسمها الحقيقي للمرة الأولى. وأوضحت أن منزلها كان كبيرًا "مثل القصر"، وقررت بيعه لشراء منزل أصغر وتوجيه المبلغ المتبقّي لعلاجها، إذ كانت تتلقى عروض عمل كثيرة لكنها عاجزة عن العمل بسبب المرض.

وبحسب روايتها، استغلّ محتالون رغبتها في البيع؛ إذ اتفق المشتري مع مكتب الوساطة على إبلاغ كل مشترٍ محتمل بأن المنزل مُباع، بينما كانت هي في السعودية وغير مطّلعة على ما يجري في دبي. وأقنعوها بأن أسعار العقارات هبطت بسبب جائحة كورونا والأزمات العالمية، فباعته بأقل من نصف قيمته ووقّعت العقد.

وأضافت أنّ عائلتها نبّهتها لاحقًا إلى أن القيمة الحقيقية أعلى بكثير، لكنها كانت في حالة ضعف وتريد العلاج.
 
وبعد توقيع العقد، رفض المشتري فسخه، مؤكّدًا أنها وقّعت عقدًا يُعدّ "تقييدًا" للبيت بمعنى التنازل، رغم عدم استلامها أي مبلغ. وقالت إن الجهة المختصة أكدت لها أن التقييد لا يُعدّ تنازلًا.
 
كما كشفت الفنانة مروة محمد في نفس اللقاء، عن اسمها الحقيقي لأول مرة، موضحة أن اسمها سارة المطيري، ولكنها تحب اسم "مروة" كثيرا.

وأضافت: "مروة اسم تركي، وهو نوع من أنواع الأحجار أو الصخور، وأشعر أن هذا الاسم يشبهني نوعا ما".
