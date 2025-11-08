رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره

Advertisement

نشر الفنان رسالة مؤثرة عبر خاصية القصص في إنستغرام، عبّر فيها عن تفاؤله وإيمانه بأن الفرج قريب مهما اشتدت الصعاب.واعتبر كثير من متابعيه أن كلماته تعبّر عن حالة تأمل وامتنان يعيشها ، فيما رأى آخرون أنها رسالة دعم معنوي يوجهها لجمهوره في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة.