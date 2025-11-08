24
فنون ومشاهير
رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره
Lebanon 24
08-11-2025
|
12:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الفنان
عاصي الحلاني
رسالة مؤثرة عبر خاصية القصص في إنستغرام، عبّر فيها عن تفاؤله وإيمانه بأن الفرج قريب مهما اشتدت الصعاب.
واعتبر كثير من متابعيه أن كلماته تعبّر عن حالة تأمل وامتنان يعيشها
الحلاني
، فيما رأى آخرون أنها رسالة دعم معنوي يوجهها لجمهوره في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة.
