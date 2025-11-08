Advertisement

فنون ومشاهير

أحمد سعد يشعل مسرح باريس بأشهر أغانيه ويعد جمهوره بالمفاجآت

Lebanon 24
08-11-2025 | 15:00
تألق النجم أحمد سعد حفله الغنائي الضخم الذي أحياه خلال الساعات الماضية في العاصمة الفرنسية باريس، في مستهل جولته العالمية التي يقدم خلالها عددًا من الحفلات الكبيرة في عدد من الدول الأوروبية والعربية.
وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيراً، وقدّم أحمد سعد خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته، كما لبّى طلبات الجمهور بأغنيات مثل «اليوم الحلو ده»، «وسع وسع»، «مكسرات»، و«تاني»، وغيرها من الأغنيات الحديثة والسابقة.

ويستعد أحمد سعد خلال الفترة المقبلة لإحياء مجموعة من الحفلات في إنجلترا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى، كما يحضّر لعدد من المفاجآت الغنائية التي يقدّمها لجمهوره خلال الفترة القادمة.
(اليوم السابع)
