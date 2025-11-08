أحمد سعد يشعل مسرح باريس بأشهر أغانيه ويعد جمهوره بالمفاجآت

Advertisement

تألق النجم حفله الغنائي الضخم الذي أحياه خلال الساعات الماضية في ، في مستهل جولته العالمية التي يقدم خلالها عددًا من الحفلات الكبيرة في عدد من والعربية.وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيراً، وقدّم أحمد سعد خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته، كما لبّى طلبات الجمهور بأغنيات مثل « ده»، «وسع وسع»، «مكسرات»، و«تاني»، وغيرها من الأغنيات الحديثة والسابقة.ويستعد أحمد سعد خلال الفترة المقبلة لإحياء مجموعة من الحفلات في وألمانيا وعدد من الدول الأخرى، كما يحضّر لعدد من المفاجآت الغنائية التي يقدّمها لجمهوره خلال الفترة .(اليوم السابع)