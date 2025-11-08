Advertisement

فنون ومشاهير

مروة نصر تستعد لطرح "روحي"

Lebanon 24
08-11-2025 | 23:00
طرحت الفنانة مروة نصر، البرومو الدعائي لأحدث أغانيها بعنوان "روحي" والذي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية بالوطن العربي.
وقالت المطربة مروة نصر إن هذه الأغنية لها طابع خاص بالنسبة لها وتحبها كثيراً وذلك لأن أول مرة يظهر معها عائلتها في عمل فنى وتتمنى أن تنال إعجاب جمهورها.

وكانت المطربة مروة نصر والمطرب الشعبي أحمد شيبة وعنبة طرحوا مؤخراً، فيديو كليب "باب الجدعنة" علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية. (اليوم السابع)
