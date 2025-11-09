بعد أنباء طلاقه... فنان شهير يستعد لدخول القفص الذهبي مجددًا

24
تتجه العلاقة بين الفنان كريم محمود
عبدالعزيز
وزوجته آن
الرفاعي
نحو الطلاق بعد تفاقم الخلافات بينهما وفشل محاولات
الصلح
، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ "فوشيا".
ويعود سبب الانفصال إلى تجدد علاقة كريم بفنانة شهيرة تُعرف بالأحرف الأولى "د.ش"، بعدما كانا على وشك الارتباط سابقًا قبل أن يعود التقارب بينهما مؤخرًا استعدادًا لإعلان علاقة رسمية.
وفي خضم هذه التطورات، يستعد كريم لطرح فيلمه الجديد "طلقني" مع الفنانة
دينا الشربيني
في 17 كانون الأول المقبل، وهو عمل كوميدي درامي من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي. (فوشيا)
