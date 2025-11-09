Advertisement

فنون ومشاهير

بالصور: تركي آل الشيخ يرعى اجتماعًا فنيًا لنجوم الدراما السورية في الرياض

Lebanon 24
09-11-2025 | 03:41
برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، شهدت العاصمة الرياض اجتماعًا فنيًا موسعًا ضم نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون والإنتاج العربي المشترك.
ويأتي اللقاء ضمن رؤية الهيئة لتوحيد الطاقات الإبداعية في المنطقة وتعزيز الإنتاج الدرامي السوري واللبناني بعد سنوات من التراجع بسبب الحرب، من خلال مشاريع ضخمة بتمويل سعودي ومبادرات عربية مشتركة.

تخلل الاجتماع عرض عدد من المشاريع الدرامية الكبرى المزمع تنفيذها خلال عامي 2025 و2026، والتي تهدف إلى تقديم محتوى نوعي يجمع بين جودة الإنتاج وعمق القصة.
 
وحضر الفعالية أكثر من 100 فنان وفنانة ومنتج، من بينهم منى واصف، دريد لحام، أيمن زيدان، ياسر العظمة، تيم حسن، قصي خولي، باسل خياط، إضافة إلى نخبة من المنتجين السوريين واللبنانيين البارزين مثل جمال سنان وأحمد الشيخ، وسط أجواء ممتعة وعفوية شهدت لقاءات بعد غياب دام نحو 14 عامًا.
 
سامر المصري بين نجوم الدراما السورية في الرياض
 
محمود نصر وديمة قندلفت في الرياض
 

سنوات من

السعودية

السورية

السعود

لبنان

سعودي

سورية

