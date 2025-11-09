بعدما أعلن أنّه يتقاضى راتباً بملايين الدولارات... ماذا قال إعلاميّ شهير؟

Advertisement

بعدما أعلن أنه يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 2.5 مليون دولار، مقابل تقديمه برنامج "الحكاية" 4 أيام أسبوعيّاً على قناة "إم بي سي مصر"، ما أثار حالة من الجدل، قال الإعلاميّ المصريّ إنّ "أي شيء له علاقة بالمال أو الاقتصاد يتحدد بناء على ما يسمى بالجدوى"، وسأل "هل أنا أقدم منتجا له جدوى اقتصادية ومردود قوي على مستوى الأرباح أم لا".وأضاف أنّ "برنامجه لديه 25 راعيا ومعلنا، ما يؤكد جاذبيته وتأثيره الشديدين على المستوى الاقتصادي، كما أن الفواصل الإعلانية التي تتخلله هى الأطول من نوعها، مقارنة بالبرامج الأخرى".وتابع أنه "يعمل بهذه المهنة منذ 30 عاما تنقل خلالها بين قنوات متعددة وكان برنامجه الأكثر مشاهدة والأكثر جدوى اقتصادية".