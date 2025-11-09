Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما أعلن أنّه يتقاضى راتباً بملايين الدولارات... ماذا قال إعلاميّ شهير؟

Lebanon 24
09-11-2025 | 05:33
بعدما أعلن أنه يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 2.5 مليون دولار، مقابل تقديمه برنامج "الحكاية" 4 أيام أسبوعيّاً على قناة "إم بي سي مصر"، ما أثار حالة من الجدل، قال الإعلاميّ المصريّ عمرو أديب إنّ "أي شيء له علاقة بالمال أو الاقتصاد يتحدد بناء على ما يسمى بالجدوى"، وسأل "هل أنا أقدم منتجا له جدوى اقتصادية ومردود قوي على مستوى الأرباح أم لا". 
وأضاف أنّ "برنامجه لديه 25 راعيا ومعلنا، ما يؤكد جاذبيته وتأثيره الشديدين على المستوى الاقتصادي، كما أن الفواصل الإعلانية التي تتخلله هى الأطول من نوعها، مقارنة بالبرامج الأخرى". 

وتابع أنه "يعمل بهذه المهنة منذ 30 عاما تنقل خلالها بين قنوات متعددة وكان برنامجه الأكثر مشاهدة والأكثر جدوى اقتصادية".
 
 
ولفت إلى أن "الآخرين لا يمنحونه أجرا عاليا بسبب وسامته أو طريقة تصفيف شعره، بل بسبب جدواه الاقتصادية". (ارم نيوز)
 
 
 
ارم نيوز

جاذبية

كايت

مصري

