وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة.. فنان تعرّض لحادث خطير: لا يزال في غيبوبة ووضعه صعب جدّاً

Lebanon 24
09-11-2025 | 06:37
بعد تعرّض الفنان المصريّ إسماعيل الليثي لحادث سير مروّع في صعيد مصر، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة، ودخوله العناية المركزة، كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، أنّ "الحالة الصحيّة الخاصة بالليثي، لا تزال حرجة جدّاً".
وقال كامل إنّه "لا يستطيع الضحك على الجمهور، فالوضع صعب والحادث بشع وكبير".
 
وأضاف أنّ "الحالة الصحيّة الخاصة بالليثي غير مطمئنة، ولا يزال في غيبوبة"، وقال: "الوضع صعب وهو بين يدي الله". (لها)
 
 
 
إسماعيل الليثي

مصطفى كامل

إسماعيل

مصري

