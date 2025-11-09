24
وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة.. فنان تعرّض لحادث خطير: لا يزال في غيبوبة ووضعه صعب جدّاً
بعد تعرّض الفنان المصريّ
إسماعيل الليثي
لحادث سير مروّع في صعيد مصر، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة، ودخوله العناية المركزة، كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان
مصطفى كامل
، أنّ "الحالة الصحيّة الخاصة بالليثي، لا تزال حرجة جدّاً".
وقال كامل إنّه "لا يستطيع الضحك على الجمهور، فالوضع صعب والحادث بشع وكبير".
وأضاف أنّ "الحالة الصحيّة الخاصة بالليثي غير مطمئنة، ولا يزال في غيبوبة"، وقال: "الوضع صعب وهو بين يدي الله". (لها)
رسالة مؤثرة من عمرو اديب لشيرين عبد الوهاب.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
رسالة مؤثرة من عمرو اديب لشيرين عبد الوهاب.. هذه تفاصيلها
14:58 | 2025-11-09
09/11/2025 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الممثلين افتتحت حديقة باسمها في محمية أرز الشوف
Lebanon 24
نقابة الممثلين افتتحت حديقة باسمها في محمية أرز الشوف
10:46 | 2025-11-09
09/11/2025 10:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أجبر مرض السرطان الأمير ويليام على تغيير مخططاته؟
Lebanon 24
كيف أجبر مرض السرطان الأمير ويليام على تغيير مخططاته؟
10:24 | 2025-11-09
09/11/2025 10:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل... شاهدوا آخر فيديو للممثلة ستيفاني صليبا
Lebanon 24
بعد غياب طويل... شاهدوا آخر فيديو للممثلة ستيفاني صليبا
08:03 | 2025-11-09
09/11/2025 08:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن أنّه يتقاضى راتباً بملايين الدولارات... ماذا قال إعلاميّ شهير؟
Lebanon 24
بعدما أعلن أنّه يتقاضى راتباً بملايين الدولارات... ماذا قال إعلاميّ شهير؟
05:33 | 2025-11-09
09/11/2025 05:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
