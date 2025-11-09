نقابة الممثلين افتتحت حديقة باسمها في محمية أرز الشوف

Advertisement

افتتحت نقابة الممثلين حديقة باسمها في بلدة مرستي ضمن محمية أرز الشوف، برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بوزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وبمشاركة وزيرة البيئة تمارا الزين، مدير محمية أرز الشوف سامر ذبيان، نقيب الممثلين نعمة بدوي وعدد كبير من الممثلين والفنانين.استهل النشاط بكلمة لرئيس بلدية مرستي جاسر أبو علي الذي قال: "نلتقي اليوم في جبل مرستي، لافتتاح حديقة الممثلين في ، في هذا الجبل الذي قدّم فيه الأجداد كل غالٍ ونفيس، حفاظًا على الطبيعة وعلى سنديانه الروماني العريق. وانطلاقًا من هذه المسؤولية التاريخية، تعمل بلدية مرستي على دراسة مشاريع متوازنة، تُراعي البيئة والسياحة وتحفظ احتياجات الناس وحقوقها في آن معًا ونأكد على قدسية الملكية الفردية. تتخذ الحديقة موقعًا مميزًا التي تُعرف بدرب المسيح، والتي تصل بالبقاع، ما يمنحها بعدا بيئيا وروحيا وثقافيا هاما".الزينبدورها نوّهت وزيرة البيئة بالنشاط، ورأت انه "حاجة لكل المناطق للقيام بانشطة فنية الى جانب البيئة والطبيعة، حيث تتفاعل الناس مع هكذا فاعليات وأقيس الامر على عائلتي الخاصة، التي حينما علمت بهكذا نشاط قررت الحضور ومرافقتي ايضا"، وعبّرت الزين عن "سعادتها الكبيرة بالنشاط الفني – البيئي اليوم".بدويألقى النقيب بدوي كلمة حيا فيها اللقاء وقال: "هذه الحديقة ليست مجرد مشروع هندسي ولا مساحة خضراء في هذا الفضاء الواسع، انها تحية تقدير الى كل من قدموا اعمارهم وابداعهم على خشبات المسرح وشاشات الوطن، انها مكان للتأمل اكثر منه للاجتماع، وللعبور الروحي اكثر منه للوجود العابر".أضاف: "ليس هناك شعور اجمل من ان نزرع ارزة، لانك تشعر انها جزء منك تخلد أسمك ونافعك لتعود اليها مرارا لتطمئن عليها وكأنها احد ابنائك، لقد اردنا لهذه الحديقة ان تكون رمز تقدير ومحبة وعلامة احترام لدور الفن في صون صورة لبنان الثقافية. نتوجه بالشكر لكل من ساهم في انجاز هذا المشروع. كما نتقدم بالشكر لفخامة رئيس البلاد على دعمه المعنوي الكبير لمسار الثقافة والفن. والشكر لممثل فخامة الرئيس معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني لاهتمامه لتحقيق هذا الانجاز. ونشكر محمية ارز الشوف المحيط الحيوي على مساعدتها ودعمها". كما شكر المشاركين والبلديات والاعلاميين والفنانين. ومنح بدوي معضاد ابو علي بطاقة الشرف في النقابة، الذي تسلم البطاقة شاكرا الثقة به.هانيوأخيرا ألقى الوزير هاني كلمة باسم صاحب الرعاية، قائلا: "يسعدني ان امثل اليوم فخامة الرئيس جوزاف عون في هذا الحدث الذي يشبه روح لبنان، هنا في مرستي في حضن الشوف تزرع مساحة للفن، فكما ان الزراعة هي نبض الارض والحياة، فان الفنان هو نبض الروح والخيال، نبض الصوت الذي يحرس هوية لبنان ويضيئ دروبه مهما اشتدت العتمة".أضاف: "اليوم نضيف محطة جديدة الى سلسلة محطات من طبيعة اجمل وانسان ارقى. وها هي حديقة الفنانين تصبح حلقة جديدة تجمع بين البيئة والثقافة، بين الشجرة والريشة، بين التراب والصوت. ومرستي هذه القرية الشوفية ليست مجرد بلدة جميلة بل هي اشتهرت بزراعتها ومزارعيها وصناعاتها الغذائية وبنظام ري يعد الاحدث في لبنان. نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد حاجة كل محصول من المياه، ويتيح للمزارعين التحكم الكامل من هواتفهم المحمولة. هذا ليس مشهد من الغد، هذا هو مشهد زراعي في لبنان ينطلق من مرستي. ولا اخفيكم الفرح الذي يغمرني اليوم وانا التقي هذه الوجوه التي نعتز بها ونفتخر ونقدر حضورها وابداعها. حضوركم يضيف للغابة ظلا جميلا وللشجرة معنى اعمق".وختم: "شكرا لكل من عمل على هذا التعاون الذي يزرع الفن كما نزرع الارز. معا نجعل من الشوف مساحة خضراء ومساحة فن ايضا، واطلب من الجميع مواكبة مشروع تحريج جوانب الطرقات الذي انطلق وسيخصص له ثلاثة ايام في 5 و6 و7 كانون الاول في المناطق اللبنانية كافة. دمتم جميعا ودامت الطبيعة ودام المسرح والاذاعة والتلفزيون ودام الفنان اللبناني ودام لبنان".بعد ذلك انتقل الجميع الى داخل محمية أرز الشوف حيث جرى غرس أرزة كبيرة باسم نقابة الممثلين، وغرسات أرز تحمل أسماء الفنانين المشاركين في النشاط.