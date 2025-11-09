Advertisement

فنون ومشاهير

رسالة مؤثرة من عمرو اديب لشيرين عبد الوهاب.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
09-11-2025 | 14:58
وجّه الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الخاص على منصة "X"، رسالة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد طول فترة غيابها عن الظهور الفني والإعلامي، معرباً عن حزنه الشديد لاختفائها عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن موهبتها الغنائية لن تتكرر مرة أخرى، حيث إنها تحمل العديد من المميزات الغنائية.
وقال أديب في رسالته: "أشاهد شيرين على إم بي سي مصر في حفلة منذ مدة، بجد حرام إن موهبة بهذا الحجم تختفى لسبب أو لآخر، لن تتكرر وليس لها بديل، نفسي شيرين ترجع تاني أغاني ومشاعر وإحساس. بجد حزين".
