رسالة مؤثرة من عمرو اديب لشيرين عبد الوهاب.. هذه تفاصيلها

Advertisement

وجّه الإعلامي ، عبر حسابه الخاص على منصة "X"، رسالة خاصة للفنانة ، بعد طول فترة غيابها عن الظهور الفني والإعلامي، معرباً عن حزنه الشديد لاختفائها عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن موهبتها الغنائية لن تتكرر مرة أخرى، حيث إنها تحمل العديد من المميزات الغنائية.وقال أديب في رسالته: "أشاهد على إم بي سي مصر في حفلة منذ مدة، بجد حرام إن موهبة بهذا الحجم تختفى لسبب أو لآخر، لن تتكرر وليس لها بديل، نفسي شيرين ترجع تاني أغاني ومشاعر وإحساس. بجد حزين".