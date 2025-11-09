Advertisement

بعد تعرضها لنزيف.. محمد محمود عبد العزيز يطلب الدعاء لزوجته

09-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1440130-638983229740967450.jpg
Doc-P-1440130-638983229740967450.jpg photos 0
أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" عن تعرض زوجته لأزمة صحية خطرة عقب الولادة وتعرضها لنزيف ودخولها العناية المركزة، حيث كتب قائلاً: "قدر ولطف، مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، دعواتكم".
وتفاعل عدد كبير من زملائه وجمهوره مع المنشور، معبرين عن دعمهم وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل.


وعاد محمد محمود عبد العزيز لينشر منشوراً آخر كشف فيه عن تطورات الحالة الصحية لزوجته، وطمأن خلاله متابعيه قائلاً: "اللهم لك الحمد والشكر، طلعوا سارة من العناية المركزة لغرفة عادية، وهتكون تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة".

وأضاف: "شكرًا من كل قلبي لحضراتكم جميعًا على دعواتكم اللي أكيد كانت سبب إننا نعدي اللي فات، واللي جاي إن شاء الله. آسف لو مش عارف أرد على كل الاتصالات والرسائل".
