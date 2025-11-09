بعد تعرضها لنزيف.. محمد محمود عبد العزيز يطلب الدعاء لزوجته

أعلن الفنان عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" عن تعرض زوجته لأزمة صحية خطرة عقب الولادة وتعرضها لنزيف ودخولها العناية المركزة، حيث كتب قائلاً: "قدر ولطف، مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، دعواتكم".

Advertisement