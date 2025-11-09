Advertisement

فنون ومشاهير

كلّف محاميه إرسال وثيقة الطلاق.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته للمرة الثانية خلال 4 أشهر

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:10
بعد زواج دام 14 عاماً، أعلن الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز وهو الابن الأصغر للفنان الراحل محمود عبد العزيز، انفصاله عن زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي وذلك للمرة الثانية خلال 4 أشهر. 
وكشف مصدر مقرب من زوجة الفنان كريم، في تصريحات خاصة، أن الزوجين انفصلا سابقاً في شهر تموز الماضي، وعادا مجدداً بعد تدخل العائلة والأصدقاء لإنهاء الخلافات. 
 
 
 
 
وتابع المصدر أن الخلافات تجددت بعد عودتهما، ما أثر على الحالة النفسية لأطفالهما، ودفع الزوجان لاتخاذ قرار الانفصال مرة أخرى، ولكن هذه المرة بشكل رسمي.

وأوضح المصدر أن الفنان كريم كلّف محاميه بإرسال وثيقة طلاق رسمية لزوجته.

وتزوج الفنان كريم من آن عام 2011، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر. كان يبلغ من العمر وقتها 26 عاماً، وأقيم حفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ولم يكن الانفصال مفاجئًا للجمهور، إذ سبقته شائعات عن علاقة تجمع كريم بزميلته الفنانة دينا الشربيني بعد تعاونهما في أعمال فنية متعددة. 

وعلى الرغم من نفي الطرفين مرارًا لتلك الأنباء، إلا أن تجدد ظهورهما معًا تسبب في تفاقم الخلاف مع زوجته آن الرفاعي، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول سبب الانفصال.

