فنون ومشاهير

قلبه توقف أكثر من مرة ويُعاني من نزيف في المخ.. تدهور الحالة الصحية للمطرب الشهير (صورة)

Lebanon 24
10-11-2025 | 00:01
لا يزال المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي في المستشفى وذلك بعد تعرضه مؤخرا لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا
وتدهورت حالة الليثي الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حيث لا يزال يعاني من نزيف في المخ، كما يعاني من فشل في وظائف الرئة واشتباه في موت بعض خلايا المخ.
 
 
 
 
 
وعانى أيضًا الليثي من توقف القلب لأكثر من مرة، ومازال في غيبوبة تامة.

وكان مدير أعماله ناصر صلاح ناشد الجمهور ومحبي الفنان بتكثيف الدعاء له بعد تدهور حالته الصحية، مؤكدًا أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن استعادة وعيه أو مناداته باسم ابنه غير صحيح تمامًا، ولا يمت للواقع بصلة.

وأكد صلاح في تصريحات صحافية أن الليثي لا يزال يرقد في غيبوبة تامة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى ملوي التخصصي، ويخضع لمتابعة طبية دقيقة على مدار الساعة.

وأضاف أن التقارير الطبية تؤكد أن الليثي لم تُظهر حالته أي مؤشرات إيجابية للاستجابة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يبذل كل ما بوسعه من أجل استقرار حالته.

وكان الليثي قد فقد نجله العام الماضي في حادث مأساوي بسقوطه من شرفة منزلهم بالطابق العاشر، مما سبب حزناً شديداً له ولأسرته.

وشهدت حياته الشخصية أزمات متلاحقة، تضمنت انفصاله عن زوجته لعدة أشهر قبل التصالح واستئناف حياتهما الزوجية مؤخراً.

