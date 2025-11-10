24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قلبه توقف أكثر من مرة ويُعاني من نزيف في المخ.. تدهور الحالة الصحية للمطرب الشهير (صورة)
Lebanon 24
10-11-2025
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال المطرب الشعبي المصري
إسماعيل الليثي
في المستشفى وذلك بعد تعرضه مؤخرا لحادث سير مروع
على الطريق
الصحراوي الشرقي في محافظة
المنيا
.
Advertisement
وتدهورت حالة الليثي الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حيث لا يزال يعاني من نزيف في المخ، كما يعاني من فشل في وظائف الرئة واشتباه في موت بعض خلايا المخ.
وعانى أيضًا الليثي من توقف القلب لأكثر من مرة، ومازال في غيبوبة تامة.
وكان مدير أعماله ناصر صلاح ناشد الجمهور ومحبي الفنان بتكثيف الدعاء له بعد تدهور حالته الصحية، مؤكدًا أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن استعادة وعيه أو مناداته باسم ابنه غير صحيح تمامًا، ولا يمت للواقع بصلة.
وأكد صلاح في تصريحات صحافية أن الليثي لا يزال يرقد في غيبوبة تامة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى ملوي التخصصي، ويخضع لمتابعة طبية دقيقة على مدار الساعة.
وأضاف أن التقارير الطبية تؤكد أن الليثي لم تُظهر حالته أي مؤشرات إيجابية للاستجابة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يبذل كل ما بوسعه من أجل استقرار حالته.
وكان الليثي قد فقد نجله العام الماضي في حادث مأساوي بسقوطه من شرفة منزلهم بالطابق العاشر، مما سبب حزناً شديداً له ولأسرته.
وشهدت حياته الشخصية أزمات متلاحقة، تضمنت انفصاله عن زوجته لعدة أشهر قبل التصالح واستئناف حياتهما الزوجية مؤخراً.
مواضيع ذات صلة
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
10/11/2025 10:20:38
10/11/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المانيا.. إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية (صورة)
10/11/2025 10:20:38
10/11/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر: جاهزون لدعم المدنيين الفلسطينيين ووقف نزيف الدم
Lebanon 24
الصليب الأحمر: جاهزون لدعم المدنيين الفلسطينيين ووقف نزيف الدم
10/11/2025 10:20:38
10/11/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: لتحرك فوري لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين
Lebanon 24
عبد المسيح: لتحرك فوري لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين
10/11/2025 10:20:38
10/11/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إسماعيل الليثي
مستشفى ملوي
على الطريق
إسماعيل
المنيا
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
شعر بإعياء وفقد وعيه.. إدخال فنان قدير إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
شعر بإعياء وفقد وعيه.. إدخال فنان قدير إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
02:59 | 2025-11-10
10/11/2025 02:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تعد تستطيع الوقوف.. إليسا تقلق الجمهور على صحتها شاهدوا ماذا حصل معها في دبي (فيديو)
Lebanon 24
لم تعد تستطيع الوقوف.. إليسا تقلق الجمهور على صحتها شاهدوا ماذا حصل معها في دبي (فيديو)
02:36 | 2025-11-10
10/11/2025 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فكت فستانها وارتدت قميص النوم.. هيفا وهبي تشعل المواقع بهذا الفيديو
Lebanon 24
فكت فستانها وارتدت قميص النوم.. هيفا وهبي تشعل المواقع بهذا الفيديو
02:04 | 2025-11-10
10/11/2025 02:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف محاميه إرسال وثيقة الطلاق.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته للمرة الثانية خلال 4 أشهر
Lebanon 24
كلّف محاميه إرسال وثيقة الطلاق.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته للمرة الثانية خلال 4 أشهر
23:10 | 2025-11-09
09/11/2025 11:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لنزيف.. محمد محمود عبد العزيز يطلب الدعاء لزوجته
Lebanon 24
بعد تعرضها لنزيف.. محمد محمود عبد العزيز يطلب الدعاء لزوجته
23:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:59 | 2025-11-10
شعر بإعياء وفقد وعيه.. إدخال فنان قدير إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
02:36 | 2025-11-10
لم تعد تستطيع الوقوف.. إليسا تقلق الجمهور على صحتها شاهدوا ماذا حصل معها في دبي (فيديو)
02:04 | 2025-11-10
فكت فستانها وارتدت قميص النوم.. هيفا وهبي تشعل المواقع بهذا الفيديو
23:10 | 2025-11-09
كلّف محاميه إرسال وثيقة الطلاق.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته للمرة الثانية خلال 4 أشهر
23:00 | 2025-11-09
بعد تعرضها لنزيف.. محمد محمود عبد العزيز يطلب الدعاء لزوجته
14:58 | 2025-11-09
رسالة مؤثرة من عمرو اديب لشيرين عبد الوهاب.. هذه تفاصيلها
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 10:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24