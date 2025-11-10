Advertisement

فنون ومشاهير

شعر بإعياء وفقد وعيه.. إدخال فنان قدير إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)

Lebanon 24
10-11-2025 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1440310-638983675155880918.jpg
Doc-P-1440310-638983675155880918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خبر حزين، تعرّض الفنان المصري القدير محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. 
Advertisement
 
 
 
وكشفت مصادر لـ"إرم نيوز" أن صبحي شعر بإعياء شديد أثناء تواجده في فيلته بمدينة السادس من أكتوبر؛ ما أدى إلى فقدانه للوعي بشكل كامل، ليتم نقله فورا إلى المستشفى.

ولفتت المصادر إلى أنه تم وضعه بغرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، مشيرة إلى أن حالته بدأت تتحسن تدريجيًا، ودعا الفنان جمهوره ومحبيه إلى الدعاء له بالشفاء العاجل. 

وكان صبحي قد أثار حالة من التعاطف الواسع أبداها متابعوه بعد رسالة مؤثرة بعث بها عبر حسابه على "إنستغرام" الشهر الماضي إلى زوجته الراحلة نيفين رامز، التي شاركته بدايات رحلته الفنية في عدد من الأدوار قبل أن تتفرغ لحياتهما الزوجية تماما. 

مواضيع ذات صلة
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية
lebanon 24
10/11/2025 14:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
lebanon 24
10/11/2025 14:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وعكة صحية مفاجئة.. فنانة تُنقل إلى المستشفى (صورة)
lebanon 24
10/11/2025 14:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة... أول إطلالة للفنان الشهير من أمام مسرحه (صورة)
lebanon 24
10/11/2025 14:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24

نيفين رامز

محمد صبحي

محمد صبح

محمد ص

الملاح

القدير

الملا

العاج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:49 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:40 | 2025-11-10
06:40 | 2025-11-10
05:37 | 2025-11-10
04:21 | 2025-11-10
03:49 | 2025-11-10
02:36 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24