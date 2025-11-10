شعر بإعياء وفقد وعيه.. إدخال فنان قدير إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)

في خبر حزين، تعرّض الفنان المصري لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت مصادر لـ"إرم نيوز" أن صبحي شعر بإعياء شديد أثناء تواجده في فيلته بمدينة السادس من أكتوبر؛ ما أدى إلى فقدانه للوعي بشكل كامل، ليتم نقله فورا إلى المستشفى.



ولفتت المصادر إلى أنه تم وضعه بغرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، مشيرة إلى أن حالته بدأت تتحسن تدريجيًا، ودعا الفنان جمهوره ومحبيه إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.



وكان صبحي قد أثار حالة من التعاطف الواسع أبداها متابعوه بعد رسالة مؤثرة بعث بها عبر حسابه على "إنستغرام" الشهر الماضي إلى زوجته الراحلة ، التي شاركته بدايات رحلته الفنية في عدد من الأدوار قبل أن تتفرغ لحياتهما الزوجية تماما.