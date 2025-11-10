24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
شعر بإعياء وفقد وعيه.. إدخال فنان قدير إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
10-11-2025
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خبر حزين، تعرّض الفنان المصري
القدير
محمد صبحي
لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
Advertisement
وكشفت مصادر لـ"إرم نيوز" أن صبحي شعر بإعياء شديد أثناء تواجده في فيلته بمدينة السادس من أكتوبر؛ ما أدى إلى فقدانه للوعي بشكل كامل، ليتم نقله فورا إلى المستشفى.
ولفتت المصادر إلى أنه تم وضعه بغرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، مشيرة إلى أن حالته بدأت تتحسن تدريجيًا، ودعا الفنان جمهوره ومحبيه إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.
وكان صبحي قد أثار حالة من التعاطف الواسع أبداها متابعوه بعد رسالة مؤثرة بعث بها عبر حسابه على "إنستغرام" الشهر الماضي إلى زوجته الراحلة
نيفين رامز
، التي شاركته بدايات رحلته الفنية في عدد من الأدوار قبل أن تتفرغ لحياتهما الزوجية تماما.
مواضيع ذات صلة
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية
10/11/2025 14:54:50
10/11/2025 14:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية جديدة.. فنان يدخل غرفة العناية مجددًا
10/11/2025 14:54:50
10/11/2025 14:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وعكة صحية مفاجئة.. فنانة تُنقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
بعد وعكة صحية مفاجئة.. فنانة تُنقل إلى المستشفى (صورة)
10/11/2025 14:54:50
10/11/2025 14:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة... أول إطلالة للفنان الشهير من أمام مسرحه (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة... أول إطلالة للفنان الشهير من أمام مسرحه (صورة)
10/11/2025 14:54:50
10/11/2025 14:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نيفين رامز
محمد صبحي
محمد صبح
محمد ص
الملاح
القدير
الملا
العاج
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيفانكا ترامب كما لم تُشاهدوها من قبل.. هكذا توقّع الذكاء الإصطناعي ملامحها من دون تجميل
Lebanon 24
إيفانكا ترامب كما لم تُشاهدوها من قبل.. هكذا توقّع الذكاء الإصطناعي ملامحها من دون تجميل
07:40 | 2025-11-10
10/11/2025 07:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فنان شاب وتوجيه تهم خطيرة ضدّه... ماذا فعل؟ (صورة)
Lebanon 24
توقيف فنان شاب وتوجيه تهم خطيرة ضدّه... ماذا فعل؟ (صورة)
06:40 | 2025-11-10
10/11/2025 06:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّج قبل فترة... فنان لبنانيّ يحتفل بعيد ميلاد إبن زوجته بأجواء عائليّة
Lebanon 24
تزوّج قبل فترة... فنان لبنانيّ يحتفل بعيد ميلاد إبن زوجته بأجواء عائليّة
05:37 | 2025-11-10
10/11/2025 05:37:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير ينفصل عن زوجته مقدمة البرامج.. هكذا أعلن الخبر (صورة)
Lebanon 24
إعلامي شهير ينفصل عن زوجته مقدمة البرامج.. هكذا أعلن الخبر (صورة)
04:21 | 2025-11-10
10/11/2025 04:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز.. طلاق جديد في الوسط الفني المصري؟ (صور)
Lebanon 24
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز.. طلاق جديد في الوسط الفني المصري؟ (صور)
03:49 | 2025-11-10
10/11/2025 03:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:40 | 2025-11-10
إيفانكا ترامب كما لم تُشاهدوها من قبل.. هكذا توقّع الذكاء الإصطناعي ملامحها من دون تجميل
06:40 | 2025-11-10
توقيف فنان شاب وتوجيه تهم خطيرة ضدّه... ماذا فعل؟ (صورة)
05:37 | 2025-11-10
تزوّج قبل فترة... فنان لبنانيّ يحتفل بعيد ميلاد إبن زوجته بأجواء عائليّة
04:21 | 2025-11-10
إعلامي شهير ينفصل عن زوجته مقدمة البرامج.. هكذا أعلن الخبر (صورة)
03:49 | 2025-11-10
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز.. طلاق جديد في الوسط الفني المصري؟ (صور)
02:36 | 2025-11-10
لم تعد تستطيع الوقوف.. إليسا تقلق الجمهور على صحتها شاهدوا ماذا حصل معها في دبي (فيديو)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 14:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 14:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 14:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24