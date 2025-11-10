Advertisement

فنون ومشاهير

بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز.. طلاق جديد في الوسط الفني المصري؟ (صور)

Lebanon 24
10-11-2025 | 03:49
بعد انتشار شائعة انفصالهما المتداولة منذ أيام، ظهر الثنائي المصري الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا سوياً مساء أمس الأحد في عزاء والد الفنان محمد رمضان
وحسم هذا الظهور الشائعة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالهما بشكل رسمي.

وظهر الثنائي في العزاء بشكل متماسك مع تبادلهما الكلمات ليؤكد استمرار علاقتهما بشكل طبيعي.
 
 
فيما تشير وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر مقربة من عائلة الزوجين، إلى أن هنادي مهنا ستصدر بياناً رسمياً في وقت لاحق تنفي فيه الشائعة التي تناولتها العديد من المنصات دون تأكد.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُثار فيه جدل انفصالهما، بينما لم يعلق أي منهما على الأخبار المتداولة.

يُذكر ان هذه الشائعات تزامنت مع انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي

