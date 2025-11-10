بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز.. طلاق جديد في الوسط الفني المصري؟ (صور)

بعد انتشار شائعة انفصالهما المتداولة منذ أيام، ظهر المصري الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي سوياً مساء أمس الأحد في عزاء والد الفنان .

وحسم هذا الظهور الشائعة المنتشرة على حول انفصالهما بشكل رسمي.



وظهر الثنائي في العزاء بشكل متماسك مع تبادلهما الكلمات ليؤكد استمرار علاقتهما بشكل طبيعي.

فيما تشير وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر مقربة من عائلة الزوجين، إلى أن هنادي مهنا ستصدر بياناً رسمياً في وقت لاحق تنفي فيه الشائعة التي تناولتها العديد من المنصات دون تأكد.



ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُثار فيه جدل انفصالهما، بينما لم يعلق أي منهما على الأخبار المتداولة.



يُذكر ان هذه الشائعات تزامنت مع انفصال الفنان كريم عن زوجته آن .