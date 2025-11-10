Advertisement

فنون ومشاهير

توقيف فنان شاب وتوجيه تهم خطيرة ضدّه... ماذا فعل؟ (صورة)

Lebanon 24
10-11-2025 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1440441-638983790696887903.jpg
Doc-P-1440441-638983790696887903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد ترشيحه لأوّل مرّة لجائزة "غرامي"، ألقت شرطة أتلانتا القبض على مغني الراب الأميركي روداريوس مارسيل غرين، البالغ من العمر 27 عاماً، والمعروف بـ"رود ويف".
Advertisement
 
 
وقالت وسائل إعلام أميركية في هذا السياق، إنّ "ويف يُواجه تهماً تتعلّق بحيازة سلاح أثناء ارتكاب جريمة، وحيازة مواد خاضعة للرقابة، والقيادة المتهورة. (ارم نيوز)
 
 
 
مغني الراب الأمريكي رود ويف



مواضيع ذات صلة
توجيه تهم ضد 4 متظاهرين إسرائيليين أضرموا النار قرب منزل نتنياهو في القدس (فيديو)
lebanon 24
10/11/2025 18:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
lebanon 24
10/11/2025 18:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أصيبت بجلطة في الوريد وغرغرينا.. فنانة تُعاني من أزمة خطيرة أفقدتها الكثير من وزنها (صورة)
lebanon 24
10/11/2025 18:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
lebanon 24
10/11/2025 18:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24

ارم نيوز

أتلانتا

مارسيل

أمريكي

داريوس

داريو

غرين

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:34 | 2025-11-10
10:00 | 2025-11-10
08:47 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
05:37 | 2025-11-10
04:21 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24