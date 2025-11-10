توقيف فنان شاب وتوجيه تهم خطيرة ضدّه... ماذا فعل؟ (صورة)

بعد ترشيحه لأوّل مرّة لجائزة "غرامي"، ألقت شرطة القبض على مغني الراب الأميركي روداريوس ، البالغ من العمر 27 عاماً، والمعروف بـ"رود ويف".

Advertisement

وقالت وسائل إعلام أميركية في هذا السياق، إنّ "ويف يُواجه تهماً تتعلّق بحيازة سلاح أثناء ارتكاب جريمة، وحيازة مواد خاضعة للرقابة، والقيادة المتهورة. (ارم نيوز)







