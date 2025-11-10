توقيف فنان شاب وتوجيه تهم خطيرة ضدّه... ماذا فعل؟ (صورة)

24
توقيف فنان شاب وتوجيه تهم خطيرة ضدّه... ماذا فعل؟
Lebanon 24
10-11-2025
|
06:40
بعد ترشيحه لأوّل مرّة لجائزة "غرامي"، ألقت شرطة
أتلانتا
القبض على مغني الراب الأميركي روداريوس
مارسيل
غرين
، البالغ من العمر 27 عاماً، والمعروف بـ"رود ويف".
وقالت وسائل إعلام أميركية في هذا السياق، إنّ "ويف يُواجه تهماً تتعلّق بحيازة سلاح أثناء ارتكاب جريمة، وحيازة مواد خاضعة للرقابة، والقيادة المتهورة. (ارم نيوز)
