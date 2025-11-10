Advertisement

فنون ومشاهير

بعد انفصاله رسميًا عن زوجته... فنان شهير يحسم الجدل وهذا ما قاله (صورة)

Lebanon 24
10-11-2025 | 16:07
حسم الفنان كريم محمود عبد العزيز الجدل الذي دار حول أنباء انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، إذ أعلن عبر خاصية القصص على حسابه في "إنستغرام" أنهما انفصلا رسمياً.
وكتب كريم قائلاً: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير، مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدًا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".



وتابع: "أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده لكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جات سيرته مؤخرًا كان له دخل بالمشاكل دي تمامًا لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار، وماكنتش أفضل تمامًا أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

