توفي بعد عام على فقدانه ابنه.. هذا موعد جنازة الفنان إسماعيل الليثي وزوجته في حالة صدمة عصبية
Lebanon 24
10-11-2025
|
23:46
photos
عقب إعلان وفاة الفنان المصري
إسماعيل الليثي
متأثرًا بتدهور حاد في حالته الصحية، دخلت زوجته
شيماء سعيد
في حالة صدمة عصبية من هول الفاجعة.
وشهدت أروقة
مستشفى ملوي العام
بمحافظة
المنيا
المصرية
حالة من الحزن والذهول بعد إعلان وفاة الليثي عقب تدهور مفاجئ في حالته الصحية داخل غرفة العناية المركزة.
وأكدت مصادر طبية أن الوفاة جاءت نتيجة نزيف حاد في المخ تسبب في توقف مفاجئ للقلب وتعطل الوظائف الحيوية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي لإنقاذه.
وقالت مصادر صحفية إن زوجة الليثي دخلت في حالة انهيار تام وصدمة عصبية فور تلقيها نبأ الوفاة، حيث فقدت السيطرة على نفسها من شدة الحزن، وحاول الأطباء والممرضون تهدئتها ومساعدتها على تجاوز الموقف الصعب.
وأوضح المصدر أن الطاقم الطبي عاش لحظات مؤلمة خلال محاولات إنعاش الليثي، إذ جرت محاولات مكثفة لإيقاف النزيف المتجدد داخل المخ، لكنها باءت بالفشل بسبب تدهور حالته السريع.
إلى ذلك أعلنت صفحة الليثي على
مواقع التواصل الاجتماعي
أن موعد جنازته سيكون اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر، وسيُشيع جثمانه من
مسجد ناصر
في منطقة إمبابة.
ولا بد من الإشارة إلى انه في أيلول 2024 فقد الليثي نجله رضا البالغ من العمر 9 سنوات، إثر حادث سقوط مروّع من الطابق العاشر بإحدى البنايات في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة
الجيزة
.
