بعد انتشار أنباء عن علاقتها بكريم عبد العزيز.. دينا الشربيني ستلجأ إلى هذه الخطوة ومُفاجأة بهوية مسرّب الخبر!

لا يزال خبر ارتباط الفنانة دينا الشربيني بزميلها الفنان كريم محمود يتصدر التريند.ويبدو ان انفصال عبد بشكل رسمي عن زوجته آن الرفاعي رغم محاولات المستمرة بين الطرفين خلال الأيام الماضية سببه ارتباطه بدينا حيث إن الطرفين اتفقا على الزواج بشكل رسمي على أن يعلنا خبر زواجهما خلال الأيام المقبلة.وعلى الرغم من ان دينا التزمت الصمت تماماً تجاه كافة الأخبار التي تنتشر حول علاقتها بكريم محمود عبد العزيز وأنها هي من اشترطت انفصاله عن زوجته الأولى ، كشفت "نواعم" أن دينا تفكر جدياً في رفع دعوى قضائية ضد كل من يروج لبعض الأخبار الكاذبة حول علاقتهما.ويتردد أن صديقة مقربة من هي من تسببت في تسريب خبر عودتهما مجددا لبعض لوسائل الإعلام خلال الساعات الماضية تمهيداً لخبر زواجهما القريب.